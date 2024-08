Oma Häme esittää hälytysrahasopimusten uudelleen neuvottelua aluehallitukselle

Oma Hämeessä on voimassa kaksi paikallista virka- ja työehtosopimusta koskien hälytysrahaa. Työnantaja esittää aluehallitukselle hälytysrahaa koskevien paikallisten sopimusten irtisanomista yksipuolisesti 1. syyskuuta.

Aluehallitus päättää sopimusten irtisanomisesta kokouksessaan 26. elokuuta. Sopimusten irtisanomisaika on kolme kuukautta, joten hälytysrahojen maksaminen nykykäytännön mukaan loppuisi marraskuun lopussa.

Neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistetään välittömästi. Uudesta sopimuksesta viestitään heti kun lisätietoja on saatavilla. Aluehallitus hyväksyy uuden sopimuksen ennen joulukuun alkua.

SOTE- ja pelastustoimialalla hälytysrahaa maksetaan Oma Hämeessä 120 euroa. Valtakunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa hälytysrahan suuruus on 7,61 euroa. Kaikilla hyvinvointialueilla on käytössä valtakunnallista virka- ja työehtosopimusta korkeampi korvaustaso. Korona-aika ja hyvinvointialueuudistus ovat nostaneet hälytysrahakorvausten tasoa, riippuen hyvinvointialueiden henkilöstötilanteesta.

Hälytysrahan kriteereistä ja määrästä neuvotellaan

Oma Hämeen henkilöstön saatavuus on viime vuoteen verrattuna parantunut. Henkilöstön määrä on viime kesäkuusta kasvanut lähes 450 henkilöllä. Myös vuokratyövoiman saatavuus äkillisiin poissaoloihin on parantunut. Lisä- ja ylitöiden tai hälytyskorvausten määrä ei ole lähtenyt laskusuuntaan, vaikka henkilöstötilanne on kohentunut.

Lisä- ja ylitöiden sekä hälytyskorvausten kustannuksia pyritään vähentämään myös vaikean taloustilanteen takia, jonka vuoksi hälytyskorvauskriteereistä ja korvaustasosta halutaan neuvotella uudestaan. Samalla tavoitteena on oman henkilöstön jaksamisen ja palautumisen edistäminen, minkä kautta pyritään vaikuttamaan myös sairaspoissaolojen vähentymiseen hyvinvointialueella.

Hälytysrahalla tarkoitetaan korvausta työhön saapumisesta tilanteessa, jossa työnantaja kutsuu työntekijän/viranhaltijan työhön hänen vapaa-aikanaan tai suunniteltuja työvuoroja muutetaan muutoin sopimuksessa mainituilla tavoilla. Hälytysrahan maksamisesta päättää lähijohtaja.