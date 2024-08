Vahingoittunutta raakkuesiintymää ennallistetaan Suomussalmella

Suomussalmen raakkujoen alueen hakkuista on tehty metsänkäyttöilmoitus keväällä 2024. Kainuun ELY-keskus on siihen antamassaan kirjallisessa vastauksessa ohjeistanut toiminnanharjoittajaa huomioimaan jokihelmisimpukan muun muassa siten, ettei koneilla saa ylittää niiden esiintymispaikkaa. Jokihelmisimpukka eli raakku on erittäin uhanalainen, rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji, joten sen esiintymisalueilla suoritettaviin metsänkäyttötoimiin liittyy erityisiä ohjeistuksia.

Kainuun ELY-keskus on saanut Metsähallitukselta tiedon metsähakkuisiin liittyvästä jokihelmisimpukan esiintymispaikan vahingoittumisesta Suomussalmella viime viikolla. Raakkututkijat havaitsivat vahingon, joka on aiheutunut metsäkoneen ajaessa toistuvasti joessa sijaitsevan raakkuesiintymän yli. Myös toiminnanharjoittaja on ollut yhteydessä ELY-keskukseen.

Kainuun ELY-keskus reagoi saamaansa tietoon tuhoista viipymättä ja suoritti alueella tarkastuksen. Tilanne osoittautui sellaiseksi, että lisävahinkojen välttämiseksi alueella oli tarve ryhtyä kiireellisiin ennallistamistoimenpiteisiin. Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Metsähallituksen raakkuasiantuntijoiden laatiman suunnitelman suoritettavista toimenpiteistä, ja niitä suoritetaan parhaillaan.

Ennallistamistoimet ovat käynnissä

Metsähallituksen koordinoiman LIFE Revives -hankkeen asiantuntijat ovat päässeet ennallistamistoimissa hyvään vauhtiin. Metsäkoneen jättämät ajourat on saatu peitettyä onnistuneesti ja niiden tilalla kohoaa nyt mustikanvarpua. Seuraavaksi tarkoituksena on saada siirrettyä hiekkaa ja maa-ainesta pois joen uomasta, mutta uoman putsaaminen on osoittautunut todella haastavaksi. Hiesua ja liejua on levinnyt jo jopa 400 metrin päähän vauriokohdasta.

“Tärkeää olisi saada ennallistamistoimet tehtyä ennen syksyn vesisateiden aiheuttamaa virtaaman nousua, sillä muutoin vahingot leviävät entisestään”, hankkeen projektipäällikkö Pirkko-Liisa Luhta painottaa.

Raakkuja on tällä hetkellä siirretty noin 4000 kappaletta ja niiden jaloilleen nousemista on seurattu, sillä ne ovat huonossa kunnossa. Lisäksi on mahdollista, että siirto aiheuttaa tappeluita eri alueiden raakkujen kesken, joten seuranta on tärkeää. Tarkalleen on mahdotonta arvioida, kuinka paljon raakkuja on kuollut tai tulee vielä kuolemaan.

“On hyvä, että ennallistamistoimet on saatu aloitettua ripeästi. Raakkujoen kunnostaminen vaatii erityisosaamista, ja sitä oli nyt hankkeen myötä onneksi nopeasti saatavilla. Toivottavasti esiintymälle aiheutuneet vahingot saadaan sen ansiosta minimoitua”, Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Sari Myllyoja toteaa.

ELY-keskus toimii luonnonsuojelun vastuuviranomaisena

ELY-keskus toimii luonnonsuojeluasioissa alueensa luonnon kestävän käytön ja monimuotoisuuden suojelemisen puolestapuhujana, vastaa lakisääteisistä viranomaistehtävistään sekä valvoo luonnonsuojelulain säännösten noudattamista. Raakkukohteen ennallistamisen tiimoilta Kainuun ELY-keskus jatkaa tiivistä yhteydenpitoa Metsähallituksen kanssa ja on tehnyt oman tutkintapyyntönsä esiintymän vahingoittumisesta poliisille. Aiheesta ovat tiedottaneet myös Metsähallitus, poliisi ja Stora Enso.

Kainuun ELY-keskuksen harkinnassa ja selvityksessä on myös luontovahinkoon liittyvän hallintomenettelyn aloittaminen, jossa se on toimivaltainen viranomainen. Asiasta tiedotetaan tarvittaessa erikseen myöhemmin.