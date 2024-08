Vesterinen yhtyeineen on tämän hetken suurin iskelmäbändi, mutta miten tähän on tultu? Antti Heikkinen avaa bändin tarinan, jota ei ole koskaan aiemmin kerrottu

Omaleimaisuus ja tinkimättömyys ovat myös uhanneet yhtyeen uraa, mutta lopulta juuri nämä piirteet ovat kääntyneet voitoksi. Sitä, mikä on hartaudella rakennettu, eivät musiikkibisneksen trendien muutokset heilauta.

– Vesterinen Yhtyeineen on tehnyt ennen suurta menestystään huomattavan pitkän taipaleen. Jopa niin pitkän, että monelle sen mitta tulee yllätyksenä. Yhtye ei suinkaan ilmestynyt muutama vuosi sitten tyhjästä, vaan bändi aloitti jo viitisentoista vuotta sitten. Matkalla on tarvittu sisua, sinnikkyyttä ja uskoa omaan tekemiseen, mutta mikään niistä ei toteudu, ellei taustalta löydy lujaa yhteishenkeä ja vankkumatonta ystävyyttä, yhtyeen tarinan kirjoittanut Antti Heikkinen sanoo.

Vesteriset eivät ole riidelleet bändiään hajoamisen partaalle, eivätkä he ole antaneet periksi silloinkaan, kun suuressa festariteltassa on luuraillut vain muutama kymmen katsojaa. Määrätietoisuus on kannattanut.

– Yhtye on nyt huipulla – tai ainakin hyvin korkealla, koska varsinainen huippu on luultavasti vielä edessäpäin, Heikkinen pohtii.

– Nyt julkaistava kirjahan on kuitenkin vain välitilinpäätös tähän astisesta. Välitilinpäätökset ovat monesti turhia tai ainakin mitäänsanomattomia, mutta Vesterisiin väite ei päde. Tarina on ehdottomasti kertomisen arvoinen. Taiteilijatarinat taas ovat monesti traagisia, riitaisia tai muuten synkähköjä. Vesteristen tarinasta jää hyvä mieli. Näinä aikoina hyvää mieltä ei liiaksi tarjoilla – ei kansien välissäkään.

Antti Heikkinen (s. 1985) on nilsiäläinen kirjailija. Hänen esikoisromaaninsa Pihkatappi (2013) sai Savonia-palkinnon ja Kalevi Jäntti -palkinnon. Kuuden romaanin lisäksi Heikkinen on kirjoittanut menestyksekkäät elämäkerrrat muun muassa Juice Leskisestä, Heikki Turusesta

ja Eila Roineesta. Teatterilava on Heikkiselle rakas paikka: kirjoittamisen ohella hän näyttelee, laulaa ja tekee stand up -keikkoja.

