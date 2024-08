Oma Häme osallistuu HÄME24-valmiusharjoitukseen syyskuussa

Oma Häme osallistuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään HÄME24-valmiusharjoitukseen 4.-5. syyskuuta. Harjoitus on osa aluehallintovirastojen alueellista varautumista. Harjoitukseen osallistuu kuntia sekä muita alueen viranomaisia ja toimijoita, yhteensä 35:sta eri organisaatiosta Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilta. Myös Päijät-Hämeen hyvinvointialue osallistuu harjoitukseen.

Harjoituksessa osallistujat varautuvat kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Harjoituksen skenaariossa kansainvälinen tilanne on kiristynyt, minkä vuoksi turvallisuustilanne Suomessa on heikentynyt. Samalla kriittisen infrastruktuurin toiminta on häiriintynyt ja sotilaallisen voimankäytön uhka on kasvanut. Harjoituksen teema on ajankohtainen ja tärkeä.

HÄME24 on toiminnallinen johtamisharjoitus, jonka keskiössä ovat organisaatioiden kriisijohtaminen sekä yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Osallistujat harjoittelevat toimintatapoja erilaisissa tilanteissa virtuaalisella harjoitusalustalla. Harjoitus ei näin ollen näy katukuvassa.

HÄME24-harjoituksella pyritään kehittämään osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden ohella erityisesti viranomaisten yhteistoimintaa ja tilannetietoisuutta. Oma Hämeestä harjoitukseen osallistuu hyvinvointialueen johtoa sekä asiantuntijoita viestinnästä, pelastuslaitokselta, terveydenhuollosta, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista ja ikäihmisten palveluista.

– HÄME 24 on ensimmäinen, laajan johtamisen harjoitus koko hyvinvointialueen historiassa. Kun harjoitukseen osallistuvat kaikki Kanta-Hämeen kunnat ja skenaariona on väestönsuojelu, niin pääsemme harjoittelemaan Oma Hämeen ja kuntien rajapintojen toimivuutta, toteaa hyvinvointialueen valmiuspäällikkö Tatu Pulkkinen.

Harjoitukseen osallistuvilla on myös omia tavoitteita ja omia painotuksia, joiden kautta harjoitellaan omalle organisaatiolle tärkeitä asioita. Oma Hämeelle harjoitus tarjoaa mahdollisuuden testata hyvinvointialueen valmiuskykyä sekä kriisitilanteiden johtamista ja kriisiviestintää.