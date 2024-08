Sofia Virta: Kauhistelu ei riitä – meidän tulee kyetä estämään Hukkajoen katastrofin kaltaiset tuhot!

– Raakku on erittäin uhanalainen laji ja yksi suomalaisen luonnonsuojelun symboleista. Raakkujen suojelu on Suomessa otettu vakavasti ja tässäkin tilanteessa oli olemassa selkeät ohjeet, miten alueella tulee toimia. Nyt näyttää siltä, että nykyinen lainsäädäntö ei riitä ehkäisemään tällaisia katastrofeja, siksi tarvitaan entistäkin tiukempaa sääntelyä, Virta painottaa.

Virta esittää, että kaikki tunnetut raakun esiintymät säädetään lailla rajatuiksi kohteiksi, joiden läheisyydessä kaikenlainen metsätaloustominta on kielletty yksiselitteisesti ja selkeästi.

– Raakkuja esiintyy Suomessa vain hyvin harvoissa joissa. Sellaisia paikkoja, joissa raakkupopulaatio voi kasvaa on vain kourallinen. Nämä paikat täytyy naulata niin tiukasti suojelluiksi, ettei kenelläkään voi olla hetkeäkään epäselvää, voiko niillä toimia ja esimerkiksi ajaa metsäkoneilla, Virta paaluttaa.

Virta on myös surullinen ja vihainen välinpitämättömyydestä, jota Hukkajoen toiminta osoittaa. Virran mukaan ELY-keskus on tehnyt hyvää työtä pyrkiessään huolehtimaan raakkujoen suojelusta, mutta määräyksistä ei ole välitetty.

– Paraskaan lainsäädäntö ei voi suojella, jos siitä ei yksinkertaisesti välitetä. Tällainen välinpitämättömyys on käsittämätöntä. Tämä tapaus on yksi peili, jota meistä jokainen voi katsoa, kun seuraavan kerran kuulee puhuttavan erityisestä suomalaisesta luontosuhteesta. Tilanne, jossa luontoa tuhoava toiminta jatkuu asiantuntijoiden huomautuksista huolimatta ja seksististen kommenttien saattelemana on sietämätön. Tästä tapauksesta täytyy jokea tuhonneiden ja hakkuista vastuussa olevan metsäyhtiön kantaa vastuunsa, Virta linjaa.

– Suomen luonto ei voi hyvin. Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien lista on erittäin pitkä. Jos luontokatoa ei saada pysäytettyä, koko yhteiskuntamme on lopulta vaarassa. Ja jos haluamme pysäyttää luontokadon, meillä ei ole lainkaan varaa tällaiseen asenteeseen, jota Hukkajoen tapaus ilmentää, Virta päättää.