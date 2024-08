Keskuskauppakamari: Valmistelu tilauskoulutuksen laajentamisesta ja avoimesta ammatillisesta koulutuksesta käynnistettävä pikaisesti

“Aikana, jolloin on sekä julkisesta rahoituksesta pulaa, että uudistuvalle osaamiselle suuri tarve, ei näin mittavaa leikkausta tulisi tehdä ilman, että samalla avataan oppilaitoksille muita keinoja täydentää julkista rahoitusta. On esimerkiksi aika kummallista, että korkeakouluilla on jo pitkään ollut mahdollisuus järjestää avointa korkeakouluopetusta, mutta ammatilliselle puolelle tätä mahdollisuutta ei ole avattu”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

Avoimessa ammatillisessa koulutuksessa opiskelija voisi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai pieniä osaamiskokonaisuuksia työn ohessa kohtuullista maksua vastaan. Näin se palvelisi esimerkiksi alan vaihtoa harkitsevia sekä yrityksiä, jotka haluavat tukea henkilöstönsä työuranaikaista osaamisen kehittämistä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite avata tilauskoulutuksen mahdollisuuksia ammatillisille oppilaitoksille nykyistä laajemmin samaan tapaan kuin korkeakouluilla. Tilauskoulutuspykälien muutoksia ei ole kuitenkaan luvassa nyt lokakuussa eduskuntaan etenevässä ammatillisen koulutuksen lakipaketissa. Sen sijaan siinä esitetään henkilöstökoulutuksen lakkauttamista.

“Tämä valmistelu pitää saada pikaisesti käyntiin. Oppilaitoksilla tulisi olla kaikki vapaus myydä tilauskoulutusta niin EU/ETA-maiden ulkopuolella kuin Suomessa toimiville yrityksille, jotka haluavat kasvattaa henkilöstönsä osaamista tai rekrytoida uutta työvoimaa. Tilauskoulutus voisi tarjota vaihtoehdon myös nykyisen henkilöstökoulutuksen tilalle, eikä se edes maksaisi valtiolle mitään”, Suvi Pulkkinen sanoo.

Suunnitellut muutokset ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin yhdessä yli sadan miljoonan euron leikkausten kanssa ovat synnyttäneet monille oppilaitoksille tarpeen käynnistää yt-neuvottelut ja vähentää annettua opetusta, sillä korvaavat keinot täydentää rahoitusta omin voimin ovat vähissä. Esimerkiksi aiemmin oppilaitokset ovat voineet periä kohtuullista maksua ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, mutta valmisteilla olevan lain myötä tämäkin mahdollisuus poistuisi.

“Oppilaitoksia ei tulisi estää perimästä maksuja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista vaan päinvastoin avata markkinaa elinkeinoelämän tarpeista lähtevälle ja rahoittamalla koulutus- ja tutkintotarjonnalle”, Pulkkinen sanoo.