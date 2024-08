Kriittiseen infraan kohdistuva ilkivalta ja väkivaltarikosten kasvu huolestuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen alueellista valmiustoimikuntaa

Aluehallintovirastot kehittävät alueellisen toimikunnan toimintaa kiristyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Jatkossa kaikille jäsenille tehdään turvallisuusselvitykset, ja jäsenten nimeämisessä noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäistä linjaa. Tavoitteena on, että vuoden 2025 alusta kaikki uudet jäsenet on nimetty ja turvallisuusselvitetty. Kehittämisen ohella otetaan käyttöön uusi, entistä parempi ja turvallisempi videoneuvottelujärjestelmä.

Pelastusylitarkastaja Juha Vilkki esitteli tulevan Lupa- ja valvontaviraston lakiesityksen kohtia, jotka koskevat varautumista ja valmiustoimikuntien toimintaa. Uuden viraston tehtäviin kuuluu mm. varautumisen alueellisen yhteistyön järjestäminen, ja Vilkki korosti sekä alueellisen että valtakunnallisen yhteistyön merkitystä. Lakimuutos täsmentäisi viraston tehtäviä alueellisessa varautumisessa ja mahdollistaisi toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen. Toimikunta tunnisti virastolle säädettävien alueellisen yhteistyön tehtävien keskeisyyden varautumistyössä. Lupa- ja valvontavirasto aloittaisi lainsäädäntöehdotuksen mukaan toimintansa vuoden 2026 alussa.

Yhteisessä tilannekuvassa korostuivat kiristyvä taloustilanne ja henkilöstöpula



Hyvinvointialueiden kesä on ollut pääosin rauhallinen, vaikka Pirkanmaalla tapahtuneet kuolemantapaukset ovat kuormittaneet kesän alussa sosiaali- ja kriisipalveluita. Henkilöstövajetta on ollut kaikilla hyvinvointialueilla, jotka ovat vaikuttaneet palveluiden saatavuuteen. Työttömyyden yleinen kasvu ja siihen liittyvät ilmiöt sekä yleinen kiristyvä taloustilanne huolestuttavat myös valmiustoimikunnan toimijoita.

Kunnilla on ollut kiinnostusta varautumiseen liittyen. Pelastuslaitokselta kerrottiin, että evakuoinnin järjestämistä kuntien kanssa on kehitetty ja henkilöstöä on koulutettu. Kokonaisturvallisuus on keskeisessä roolissa myös maakunnallisissa aluekehittämisen strategioissa ja rahoituslinjauksissa. Tämä houkuttelee myös yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti puolustusteollisuudesta.

Kriittiseen infraan kohdistuvat ilkivallan teot sekä väkivalta- ja huumausainerikosten kasvu huolestuttaa toimijoita. Kriittiseen infraan kohdistuvat ilkivallat voivat olla haasteita, jotka liittyvät sosiaalisen median käyttöön. Infraan onkin kohdistettu tehostettua valvontaa.

Alueellisen varautumisen kehittäminen ja tilannekuvan päivittäminen on tiivistä yhteistyötä

Alueellista tilannekuvaa kerätään jälleen syyskuussa, johon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää tietoja maakunnista. Työllä tuetaan myös valtakunnallisen turvallisuustilannekuvan muodostumista.

Alueelliset maanpuolustuksen erikoiskurssit henkisen kriisinkeston teemalla järjestetään syyskuussa, ja ne ovat yhteiset Keski-Suomelle ja Pirkanmaalle sekä pohjalaismaakunnille. Marraskuussa pidetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimesta valmiussuunnittelun työpajat maakunnissa.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa.