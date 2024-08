Kutsu mediatilaisuuteen 6.9. klo 11: Näyttely Satumainen Carl-Henning Pedersen avautuu Didrichsenillä

IN ENGLISH BELOW

Mediatilaisuus järjestetään Didrichsenin taidemuseossa perjantaina 6.9.2024 klo 11. Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museumin museonjohtaja Lotte Korshøj on paikalla tilaisuudessa. Ilmoittautumiset: Maria Didrichsen, p. 0405521000, maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi

Pedersen palaa Didrichsenille

Satumainen Carl-Henning Pedersen kokoaa Pedersenin uran keskeisiä teemoja kattavimpaan taiteilijan näyttelyyn Suomessa. Pedersenin ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa järjestettiin vuonna 1968 Didrichsenin taidemuseossa, josta näyttely jatkoi Wäinö Aaltosen museoon Turkuun. Muutoin Pedersenin teoksia on nähty Suomessa harvakseltaan: mm. 1960-luvulla modernin taiteen katsauksissa Ateneumissa ja Amos Andersonin taidemuseossa sekä CoBrA-taiteilijaryhmään keskittyneissä näyttelyissä.

Fantasian taidetta

Uransa 1930-luvun lopulla aloittanut Carl-Henning Pedersen oli tanskalaisen kuvataiteen merkittävimpiä modernisteja. Itseoppineen ja spontaanisti työskennelleen taiteilijan kuvamaailma on omaleimainen, ja hän käytti taiteestaan nimitystä ”fantasiataide”. Taiteilijan ilmaisuvoimaisissa teoksissa toistuvat aiheina mm. mielikuvitukselliset linnut, naamiot, siivekkäät hevoset, ilmassa seilaavat laivat ja taivaankappaleet. Pedersen oli kiinnostunut esihistoriallisesta ja keskiaikaisesta kuvailmaisusta sekä alkuperäiskansojen taiteesta. Hän ammensi taiteeseensa niin lasten luomista teoksista kuin unimaailmasta. Yleisinhimillinen mielikuvitus ja jaetut myytit ovat tärkeässä asemassa taiteilijan kuva-aiheissa ja kirjoituksissa. Varsinkin varhaisemmista töistä voi löytää yhtymäkohtia on mm. Pablo Picasson, Henri Matissen ja Paul Kleen teoksiin.

Taiteilijan kansainvälinen läpimurto ajoittui 1950-luvun puoliväliin. Pedersen kuului vuosina 1948–1951 toimineeseen pohjoiseurooppalaiseen CoBrA-taiteilijaryhmään (Copenhagen, Brussels, Amsterdam), jonka näyttelyt toivat hänelle kansainvälistä huomiota. Pedersen edusti Tanskaa Venetsian biennaalissa vuonna 1962 kuvanveistäjä Henry Heerupin rinnalla. Taiteilijan töitä on ollut esillä myös mm. New Yorkin Solomon R. Guggenheim -museossa ja Carnegie-instituutin taidemuseossa Pittsburghissa.

Pedersen tunnetaan myös julkisista monumentaaliteoksistaan, joista suurimman huomion saivat vuonna 1988 valmistuneet Riben keskiaikaisen katedraalin freskot, mosaiikit ja lasimaalaukset. Vasemmistolaisen satutaiteilijan sopivuus koristelun tekijäksi synnytti Tanskassa taidekiistan, jota puitiin laajasti yleisönosastoilla ja pilapiirroksissa.

Taiteilijan ehdoton vapaus

Pedersen kieltäytyi myymästä teoksiaan 1960-luvun alun jälkeen. Hän ei halunnut töitään käytettävän talouden välineinä – se rajoitti taiteellista vapautta. Kuvataiteen tuli olla yleisön saavutettavissa samaan tapaan kuin kirjat ovat kirjastoissa vapaasti luettavissa ja lainattavissa. Toive omasta julkisesta kokoelmasta täyttyi, kun Pedersen sopi mesenaattinsa, tekstiilitehtailija Aage Damgaardin tukemana museon perustamisesta Tanskan Herningiin vuonna 1976. Pedersen lahjoitti museolle omistuksessaan olleet teokset. Herningin kunnan omistamassa Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museumissa on maailman laajin taiteilijan teosten kokoelma, joka käsittää kaikkiaan 6000 Pedersenin ja taiteilijapuoliso Else Alfeltin työtä. Museo on lainannut näyttelyyn lähes kuusikymmentä teosta, joukossa sekä maalauksia että veistoksia. Kokonaisuutta täydentävät Didrichsenin kokoelmaan kuuluvat kolme maalausta.

Näyttelyjulkaisun asiatuntija-artikkelin on kirjoittanut Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museumin museonjohtaja Lotte Korshøj.

The exhibition The Fairytales of Carl-Henning Pedersen opens at the Didrichsen Art Museum

The exhibition The Fairytales of Carl-Henning Pedersen opens at the Didrichsen Art Museum on 7 September 2024. Pedersen (1913–2007), one of Denmark's most important modernists, has not been the subject of a solo exhibition in Finland since 1968. The artworks in the exhibition are on loan from the Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum in Denmark. The selection showcases the main themes of the artist's long career, from the 1930s until the founding of the eponymous museum in 1976. The exhibition is open 7.9.2024–26.1.2025.

A media event will take place at the Didrichsen Art Museum on Friday, 6 September at 11 am. Lotte Korshøj, Museum Director of the Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum will be present at the event. Registration: Maria Didrichsen, tel. 0405521000, maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi

Pedersen returns to Didrichsen

The Fairytales of Carl-Henning Pedersen brings together key themes from Pedersen's career in the most comprehensive exhibition of the artist's work in Finland. Pedersen's first solo exhibition in Finland was held in 1968 at the Didrichsen Art Museum, from where the exhibition travelled to the Wäinö Aaltonen Museum in Turku. Otherwise, Pedersen's works have been seen in Finland only rarely: in the 1960s, for example, in survey exhibitions of modern art at the Ateneum Art Museum and the Amos Anderson Art Museum, and in exhibitions focusing on the CoBrA art group.

Art of fantasies



Carl-Henning Pedersen, who began his career in the late 1930s, was one of the most important modernists in Danish visual art. A self-taught and spontaneous artist, he had a distinctive visual style and used the term “fantasy art” to describe his work. His expressive artworks depict imaginative birds, masks, winged horses, ships in the sky and celestial objects. Pedersen was interested in prehistoric and medieval imagery and indigenous art. He drew his inspiration from works created by children as well as from the dream world. The common human imagination and shared myths play an important role in the artist's imagery and writings. Particularly in his early works, one can find parallels with works by Pablo Picasso, Henri Matisse and Paul Klee, among others.

His international breakthrough came in the mid-1950s. Pedersen was a member of the Northern European art group CoBrA (Copenhagen, Brussels, Amsterdam) which was active from 1948 to 1951 and whose exhibitions brought him international attention. Pedersen represented Denmark at the 1962 Venice Biennale alongside the sculptor Henry Heerup. His artworks have been exhibited, among others, at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York and the Carnegie Museum of Art in Pittsburgh.

Pedersen is also known for his monumental public works, most notably the frescoes, mosaics and stained-glass windows of the medieval cathedral in Ribe, completed in 1988. The left-wing fairytale artist's suitability as a church decorator sparked an art controversy in Denmark, which was widely discussed in public sections and cartoons.

The absolute freedom of the artist

Pedersen refused to sell his artworks after the early 1960s. He did not want his art to be used as a financial tool – it limited his artistic freedom. Visual art had to be accessible to the public in the same way that books are freely available for reading and borrowing in libraries. The desire for a public collection of his own was fulfilled when Pedersen, with the support of his patron, textile manufacturer Aage Damgaard, agreed to establish a museum in Herning, Denmark, in 1976. Pedersen donated the works in his possession to the museum. The Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, owned by the municipality of Herning, houses the world's largest collection of the artist's work, with a total of 6000 artworks by Pedersen and his first wife, artist Else Alfelt. The museum has loaned nearly sixty artworks, both paintings and sculptures, for the exhibition. Three paintings from the Didrichsen collection complete the selection.

The article in the exhibition's catalogue is written by Lotte Korshøj, Museum Director of the Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.