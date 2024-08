Valtatien 8 automaattisen liikenneturvallisuusvalvonnan parantaminen käynnistyy

22 tutkatekniikalla varustettua valvontapistettä

Hankkeen rakennustyöt alkavat syyskuussa 2024 huoltolevikkeiden rakentamisella. Tämän jälkeen asennetaan uudet laitepylväät, laitekotelot ja liikennemerkit. Rakennustöistä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Uudet valvontapisteet luovutetaan joulukuussa 2024 poliisille, joka suorittaa näille vielä tarvittavat käyttöönottotoimenpiteet. Valtatien tieosuus Mynämäki – Pori sisältää valmistuttuaan yhteensä 22 tutkatekniikalla varustettua valvontapistettä, 11 molempiin ajosuuntiin.

Uusia mahdollisuuksia liikenneturvallisuusvalvontaan

Uusi automaattivalvontatekniikka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia liikennevalvontaan. Uudet kameratolpat on varustettu tutkatekniikalla, joka mittaa ajonopeuksia etäämmältä kuin vanhalla kameratekniikalla. Ajonopeuksia saadaan mitattua jopa 150 metrin päästä. Kamera voi seurata samanaikaisesti usean eri ajoneuvon nopeuksia eri kaistoilta. Videovarmistusta voidaan myös käyttää risteyksien punaista päin ajamisen valvonnassa. Tracking radar -tutkatekniikkaan perustuvissa uusissa kameroissa ei tarvita asfalttiin asennettavia induktiosilmukoita, jolloin kameran asennus on helpompaa ja nopeampaa. Uusi tekniikka mahdollistaa ajoneuvoyhdistelmien ajoneuvokohtaisten rajoitusten valvonnan. Poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun ylinopeuden lisäksi muun muassa turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana. Tämän mahdollistaa uusien peltipoliisien aiempaa tarkemmat kuvat.

Nyt rakennettavat valvontapisteet on suunniteltu yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen, Varsinais-Suomen ELY-keskusten ja liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Tie Oy:n kanssa. Valvontapisteet toteuttavat ja ylläpitävät Fintraffic Tie Oy. Hankkeen urakoitsijana toimii Normivalaistus Oy.

Taustatietoa valtatien liikenneturvallisuudesta ja liikenteellisestä merkityksestä

Vuosien 2019–2023 aikana valtatiellä 8 välillä Turku-Pori on tapahtunut 341 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 9 johti kuolemaan ja 64 loukkaantumiseen. Suurin osa onnettomuuksista on eläin- ja yksittäisonnettomuuksia, joissa osasyynä oli ylinopeus.

Automaattinen ajonopeusvalvonta on toimenpide, jolla pyritään vähentämään ylinopeuksista johtuvia liikenneonnettomuuksia. Vaikutus perustuu teoriaan, jonka mukaan henkilövahinkoon johtavien tieliikenneonnettomuuksien määrä vähenee, kun nopeusrajoituksen ylittävien ajoneuvojen määrä vähenee. Automaattinen ajonopeusvalvonta on sekä poliisin tehokkain ajonopeusvalvontaresurssi että vaihtoehto sellaisissa tienkohdissa, joissa poliisi ei voi suorittaa manuaalista ajonopeusvalvontaa.

Valtatie 8 Turku-Pori-tieosuus (135 km) on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä ja päätieverkon keskeisimpiä kehitettäviä osia. Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku–Mynämäki ja Pori–Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Turku-Pori-yhteysväliä on viime vuosina parannettu runsaalla 100 M eurolla, mutta useita merkittäviä turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä on edelleen toteuttamatta.

