Oma Häme kerää tietoa asiakkaiden hyvinvoinnista palvelujen kehittämiseksi

Oma Häme ryhtyy keräämään tietoa asiakkaidensa voinnista ja palveluidensa vaikuttavuudesta uudella tavalla. Syyskuusta lähtien osa asiakkaista saa tekstiviestitse elämänlaatukyselyitä. Kyselyt koskevat vain tiettyjä asiakasryhmiä ja tiettyjen palveluiden käyttäjiä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue arvioi tuottamiensa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta aktiivisesti ja hyödyntää tuloksia palvelujensa kehittämisessä. Tätä varten tarvitaan paljon tietoa asiakkaista, heidän voinnistaan sekä hoidon ja palvelujen vaikutuksista. Tietoa analysoimalla palveluja voidaan kehittää niin, että ne vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Päämääränä on myös parempi kustannusvaikuttavuus, eli se, kuinka paljon terveys- tai hyvinvointihyötyä käytetyllä rahalla on saatu aikaan. Kaiken kehitystyön tavoitteena on siis tuottaa vaikuttavilla palveluilla parempaa elämänlaatua alueen asukkaille.

– Vaikuttavilla palveluilla pystymme lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia. Elämänlaatukyselyiden avulla taas voimme todentaa tämän ja kehittää toimintaamme entistä parempaan suuntaan, sanoo Oma Hämeen tieto- ja vaikuttavauusjohtaja Katja Antikainen.

Elämälaatukyselyihin vastaaminen on nopeaa, ilmaista, vapaaehtoista ja helppoa. Asiakas saa linkin kyselyyn tekstiviestillä, josta ohjataan ensisijaisesti vastaamaan Oma Häme -sovelluksen kautta. Jos asiakkaalla ei ole sovellusta käytössä, kysely avautuu linkistä puhelimen verkkoselaimeen. Asiakkaan on tunnistauduttava voidakseen vastata kyselyyn. Asiakas voi kieltää kyselyiden lähettämisen kertomalla siitä henkilökunnalle palveluissa asioidessaan.

Elämänlaatukysely perustuu kansainvälisesti validoituun EQ-5D-5L -terveyskyselyyn. Siinä on viisi monivalintakysymystä, jotka koskevat liikkumista, itsestä huolehtimista, tavanomaisista toimista suoriutumista, kipuja/vaivoja sekä ahdistuneisuutta/masentuneisuutta. Kyselyn lopussa vastaaja arvioi omaa vointiaan asteikolla 0–100 (100 = paras vointi, jonka voitte kuvitella – 0 = huonoin vointi, jonka voitte kuvitella).

Kyselyitä laajennetaan myöhemmin uusiin asiakasryhmiin

Asiakasryhmästä riippuen vastaaja voi saada seurantakyselyitä, jotka tulevat aikaisintaan kolmen kuukauden ja viimeistään muutaman vuoden kuluttua ensimmäisestä kyselystä.

Ensimmäisessä vaiheessa kyselyssä on mukana Oma Hämeen palveluiden käyttäjiä seuraavista asiakasryhmistä:

toimeentulotuki

IBD eli tulehduksellista suolistosairautta sairastavat

riippuvuushoito

masennus

uniapnea

alaraajahaava

flimmer

raskauden ehkäisy

rintasyöpä

tekonivel-, kaihi- ja selkäleikkaus

ADHD (aikuiset)

lastensuojelun jälkihuolto

Asiakasryhmien kyselyiden saaminen riippuu esimerkiksi diagnoosin saamisen tai palvelun alkamisen ajankohdasta. Kyselyitä lähetetään alkuun vain yli 18-vuotialle ja suomenkielisille. Myöhemmin elämänlaatukyselyitä laajennetaan uusiin ryhmiin. Kyselyiden käyttöönottoon on saatu rahoitus EU:n rahoittamasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Vastaavia kyselyitä on käytössä rajatummin muillakin hyvinvointialueilla. Oma Häme panostaa vaikuttavuuteen ja asiakkaiden kokemuksen huomioimiseen, siksi elämänlaatukyselyt ovat laajemmassa käytössä.

– Oma Hämeessä vaikuttavuus ja asiakkaan tarpeen huomioiminen on vahvasti keskiössä kaikessa toiminnan kehittämisessä. Se ei rajaudu ainoastaan tiettyihin asiakas- tai potilasryhmiin. Tämän vuoksi myös elämänlaatukyselyitä tullaan lähettämään laaja-alaisemmin kuin, mihin on perinteisesti totuttu, toteaa Antikainen.

