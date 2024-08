No Bullsh*t! -tapahtuma kirittää yrityksiä kestävään liiketoimintaan

No Bullsh*t! kysyy, miten vastuullisuudesta taotaan kilpailuetua? Entä miten päästään vastuullisuudessa tasolla 2.0, jossa kestävä kasvu avaa liiketoimintamahdollisuuksia?

Vastuullisuuden tositapahtuma NoBullsh*t! korostaa kovia vastuullisuustekoja pehmeiden puheiden sijaan.



Tapahtuman järjestäjäorganisaatiot ja yhteistyökumppanit haluavat vauhdittaa suomalaisten yritysten vastuullisuussiirtymää konkreettisten esimerkkien ja maailman parhaan asiantuntemuksen avulla. No Bullsh*t! ravistelee yrityksiä siirtymään sanoista tekoihin ja tarjoaa foorumin verkostoitumiselle ja uusien ideoiden syntymiselle. Tapahtuma on suunnattu pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden johtajille, erityisesti hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja johtoryhmäläisille.



Suomen ulkopuolelta vaikuttavaan vastuullisuuteen virittävät kovan luokan kokeneet yritysjohtajat -IKEAssa ja Volvolla lukuisissa ylimmissä johtotehtävissä toiminut Göran Carstedt, Ph.D. ja Ahlstromin toimitusjohtaja Helen Mets.



Käytännönläheisiä kokemuksiaan ja yritysesimerkkejä jakavat muun muassa Paulig, Natural Indigo, Lindström Group ja Rester sekä Halton. Paneelikeskustelussa kestävän kasvun mahdollisuuksia avaavat Kasvuryhmä, Kiilto ja OP Ryhmä. Yrityskumppaneina No Bullsh*t!:ssa ovat OP, Gasgrid, Sus+Com Agency ja Vincit.

Puolen päivän tapahtumaan Helsingin Kulttuurikasarmilla voi osallistua vain paikan päällä. No Bullsh*t!:in juontavat Nina Rahkola ja Sean Ricks.



Tapahtumaan voi ilmoittautua No Bullsh*t!-verkkosivuilta https://nobullshit.events/





Lisätietoja

Anne Pakkanen, Keskuskauppakamari, tapahtumatuottaja, anne.pakkanen@chamber.fiTiina Tikander, Perheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, tiina.tikander@perheyritys.fi, p. 050 589 0185.



Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt



Median edustajat ovat tervetulleita mukaan No Bullsh*t! -tapahtumaan. Etukäteisilmoittautumiset 2.9.2024 mennessä Tiina Tikanderille, tiina.tikander@perheyritys.fi, 050 589 0185.