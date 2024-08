Pirkanmaan päällystystyöt viikolla 35

Työt jatkuvat:

Maantie 2985 Vesilahti-Akaa, kohteella saattoauto

Maantie 301 Vesilahti Stormi-Rämsöö, kohteella saattoauto

Työt alkavat:

Valtatie 12 Sastamala – Eko, yötyö, kohteella saattoauto

Valtatie 3 Ylöjärvi Harjun risteyssillan alikulkukorkeuden korotus ja päällystys läntisen kehän puolelle, yötyö

Maantie 23606 Nokia Kolmenkulman kiertoliittymä, yötyö

Mt 13762 Nokia, Järvenjärventie

Turvallista matkaa – myös tietyömailla

Valtatiellä 3 Harjun risteyssillan alikulun korotus ja päällystys, Valtatie 12 Sastamala – Eko sekä Kolmenkulman kiertoliittymä tehdään yötyönä. Työt jatkuvat maantiellä 2985 ja 301, kohteella on saattoauto.

Työmaista aiheutuu haittaa liikenteelle ja ne kannattaa mahdollisuuksien mukaan kiertää.

Sastamalassa yötyöt tehdään klo 18–06 ja Kolmenkulman sekä Ylöjärven kohde klo 22–06 välisenä aikana.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus, joka palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu. Liikenne ohjataan työmaan ohi. Päällystystyömaiden läheisyydessä on tärkeää olla erityisen tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydät: https://liikennetilanne.fintraffic.fi/kartta/

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @pirkanmaanely