SDP:n Razmyar: Ulkoministeri korostaa Suomen roolia demokratian tukijana, vaikka samalla heikentää suomalaista kansalaisyhteiskuntaa

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: EU ei yksinään pelasta Itä-Suomea 19.8.2024 13:23:16 EEST | Tiedote

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat valtava inhimillinen tragedia miljoonille ihmisille Ukrainassa, mutta myös Venäjällä. Me Suomessa selviämme paljon pienemmillä uhrauksilla, mutta kolmatta vuotta käytävä sota on tuonut suuria haasteita myös Itä-Suomen tulevaisuudelle, kun aluetalous on välttämättömien Venäjä-pakotteiden vuoksi negatiivisessa noidankehässä. – Pelkästään Etelä-Karjalassa suorat liiketoiminnan menetykset on arvioitu 10 miljoonaksi euroksi viikossa ja seurannaisvaikutukset vielä merkittävästi suuremmiksi, toteaa imatralainen SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.