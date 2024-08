Unelmasta totta – Snellman lanseeraa suomalaisen ilmakuivatun kinkun

Snellmanin Suomalainen ilmakuivattu kinkku tulee tuotekategoriaan, johon kukaan ei ole aiemmin Suomessa panostanut – ehkä siksi, että ilmakuivattua kinkkua pidetään liha-alan vaikeimpana ja haastavimpana tuotteena.

Unelma ilmakuivatusta kinkusta heräsi jo yli 20 vuotta sitten, kun Snellmanin tuotekehittäjä Kim Finne vietti useita kuukausia Espanjassa ja tutustui käsityötä vaativan kinkun valmistukseen. Ilmakuivatun kinkun valmistaminen on juurtunut syvälle espanjalaiseen ja italialaiseen ruokakulttuuriin muun muassa ilmaston ansiosta ja heillä on melko suuri etumatka perinteen ja osaamisen suhteen. Mutta se, ettei jotain ole aiemmin tehty Suomessa, ei tarkoita, ettei sitä voisi tehdä. Vuosien kuluttua ajatus oli kypsynyt eteenpäin.

– Jätin muun muassa suolatun kinkun riippumaan Merenkurkun saaristossa Norrskärin maakellariin 2010-luvun alussa lukkojen taakse ja annoin sen olla siellä vuoden. En odottanut sen olevan mitenkään täydellinen, mutta maistoin sitä kuitenkin. Kokeilu oli opettavainen ja kylvi siemenen jatkokehitykselle, Kim muistelee.

Oppia haettiin maailmalta mutta tavoitteena oli tehdä rohkeasti omanlainen, uniikki kotimainen ilmakuivattu kinkku. Jo itse valmistusaika asetti tuotekehitysvaiheessa erityisiä haasteita. Kinkun valmistuminen kestää useita kuukausia, joten tuotteen eri kehitysversioiden välillä oli odotettava pitkään. Ei siis ihme, että kinkun aktiivinen kehitysvaihe kesti vuosia.

– Maalin pääseminen on vaatinut uskomattoman paljon työtä, mutta lopputulos on kaiken sen arvoista. Maatiaispossun valikoiduista paisteista valmistettu ilmakuivattu kinkku on rakenteeltaan lihaisan pehmeä, herkullisen ohut ja maultaan tasapainoinen, Finne toteaa tyytyväisenä.

Samaan aikaan lanseerattava Suomalainen kylmäsavustettu kinkku savustetaan lisäksi herättelyvaiheessa leppäsavulla.

Kinkut ovat saatavilla valikoidusti ruokakaupoista kautta maan. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi tapas-lautasille tai parhaisiin pizzoihin.

Uutuustuotteet:

Suomalainen ilmakuivattu kinkku 80 g

Suomalainen kylmäsavustettu kinkku 80 g