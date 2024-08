Vihreän eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Oras Tynkkynen: hallituksen ohjattava varat fossiilituista palveluihin ja turvaan

Suomalaiset joutuvat lukemaan lähes päivittäin uutisia hyvinvointialueiden talouskurimuksesta. Orpon hallituksen vähennettyä valtion rahoitusta terveydenhuollon palveluverkkoa karsitaan ja työntekijöitä irtisanotaan ympäri Suomea. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtaja varoitti vuodenvaihteessa Ylen haastattelussa, että leikkaukset voivat johtaa ”hyvinvointivaltion alasajoon”.

Hallituksen leikkaukset iskevät rajusti myös suomalaisten perusturvaan. Laskun maksavat pienituloiset työntekijät ja eläkeläiset, työttömät sekä opiskelijat. Leikkausten seurauksena lapsiperheköyhyys kasvaa.

”Näin ei tarvitse olla”, muistuttaa vihreän eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

”Vihreät haluavat ohjata niukat eurot peruspalveluihin ja -turvaan – ei veronkevennyksiin ja tukiin fossiilisille tuontipolttoaineille. Hallitus voi ensi vuoden talousarviossa päättää toimia samoin.”

Esimerkiksi hallituksen päätös keventää fossiilisten tuontipolttoaineiden verotusta vähentää valtion tuloja jo alkuun 168 miljoonaa euroa vuodessa, myöhemmin vielä enemmän. Saastuttavien autojen ajoneuvoveron kevennys puolestaan maksaa valtiolle 50 miljoonaa euroa vuodessa.

”Hallituksen talouspolitiikka on tunnetusti vahingollista ilmastolle ja luonnolle. Se on kuitenkin samalla monin tavoin tehotonta ja talouden uudistumista jarruttavaa. Hallituksen on peruttava haitalliset veronkevennykset fossiilisille tuontipolttoaineille ja ohjattava säästyvät varat peruspalveluiden ja -turvan vahvistamiseen”, Tynkkynen linjaa.

Vastaavasti merkittävä osa miljardien eurojen vuotuisista yritystuista on taloudellisesti tehottomia ja ympäristölle haitallisia. Valtio tukee mm. fossiilisten polttoaineiden käyttämistä työkoneissa (465 M€/v.) ja maataloudessa (70 M€/v.).

”Haluamme leikata turkistarhauksen, lentoliikenteen ja ruotsinlaivojen tuista – emme lastensuojelusta ja nuorisotyöstä. Haluamme leikata fossiilitaloutta pönkittävistä yritystuista – emme terveyspalveluista”, Tynkkynen paaluttaa.

Tynkkynen muistutti Lappeenrannassa myös siitä, että talouspolitiikan pitää palvella koko maata. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomeen on vireillä vihreän siirtymän investointeja yhteensä jopa 270 miljardin euron verran. Investoinnit ovat kuitenkin jakautumassa hyvin epätasaisesti.

”Itä-Suomella on valtavat mahdollisuudet houkutella vihreitä teollisia investointeja. Se edellyttää kuitenkin päätöksiä, kuten ratkaisua tuulivoiman tutkaesteisiin ja sähköverkon vahvistamista. Toistaiseksi hallituksen toimet ovat jääneet valitettavan vähiin”, Tynkkynen harmittelee.