Mun uusperhe -nuoria osallistava perhetutkimus

Mun uusperhe -kysely liittyy Turun yliopiston, Kasvatustieteiden tiedekuntaan tehtävään väitöskirjatutkimukseen. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Uusperheiden Liiton kanssa.

Kansainvälisestikin ainutlaatuisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää uusperheessä asuvan 15–18-vuotiaan nuoren voimavaroja sekä tapoja, jotka mahdollistavat ja tukevat nuoren hyvinvointia. Uusperheen lasten ja nuorten hyvinvointi vaikuttaa tutkimusten mukaan myös uusparisuhteen hyvinvointiin ja päinvastoin.

Usein perhetutkimuksissa ääneen pääsevät perheiden aikuiset, mutta tässä tutkimuksessa keskiössä ovat uusperheissä elävät nuoret. Syntynyttä tietoa käytetään uusperheissä elävien nuorten hyvinvointia tukevien palveluiden suunnittelussa, perheitä kohtaavien ammattilaisten koulutuksessa sekä uusperheiden vanhempien neuvontapalveluissa.

Olisiko teidän mahdollista olla mukana ja jakaa tietoa kyselystä, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet uusperhenuoret?

Liitteenä somejakokuvia, joita toivoisimme jaettavan omalla tekstillänne tai seuraavan tekstin saattelemana:

Hoi 15–18 -vuotias nuori ja oman elämänsä asiantuntija! Asutko uusperheessä, jossa hommat tuntuvat toimivan?

Vastaamalla Mun uusperhe -kyselyyn, osallistut tutkimukseen, jossa kartoitetaan nuorten hyvinvointia ja sopeutumista tukevia asioita. Kyselyyn voivat vastata nimettömästi kaikki nuoret, jotka asuvat joko kokoaikaisesti tai vuoroasuen uusperheessä.

Lue lisää https://supli.fi/mun-uusperhe-kysely-nuorille/ tai siirry QR-koodista suoraan kyselyyn.

Jokainen perhe on erilainen ja hyviä käytäntöjä on monia, joten jokainen vastaus on tärkeä.

Mun uusperhe -kysely on osa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan, yhteistyössä Suomen Uusperheiden Liiton kanssa, toteutettavaa väitöskirjatutkimusta. Tutkimuksen ohjaajana toimii professori Niina Junttila.