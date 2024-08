Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Karsitun aurinkoenergiahankkeen YVA-ohjelmasta, Huittinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Karsittu Green Energy Oy suunnittelee 139‒147 hehtaarin laajuista aurinkoenergian tuotantoaluetta Huittisten kaupungin alueelle. Yhteensä noin 170 hehtaarin kokoinen hankealue sijaitsee viisi kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen.

Aurinkoenergiahankkeen arvioitu vuosituotanto on noin 116 000 megawattituntia. YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta erikokoista ja -tehoista hankevaihtoehtoa sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä. Vaihtoehdossa VE1 aurinkovoimalan kokonaispinta-ala on 149 hehtaaria, josta aurinkopaneelien pinta-ala on 61 hehtaaria, ja vaihtoehdossa VE2 aurinkovoimalan kokonaispinta-ala on 137 hehtaaria, josta aurinkopaneelien pinta-ala on 55 hehtaaria.

Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan 1,5 kilometriä pitkällä maakaapelilla, joka kulkee Fingridin Huittisten sähköasemalle hankealueen eteläpuolelle.

Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 15 lausuntoa ja yksi yksityishenkilön mielipide. ELY-keskus on 23.8.2024 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan aurinkoenergiahankkeen toteutusvaihtoehdot eivät ole kohtuulliset ja YVA-menettelyn arviointiselostusvaiheeseen tulee tuoda mukaan ainakin yksi pienempi toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, joka on suunniteltu ja rajattu selvitysten perusteella. Luontoselvityksiä on arviointiselostuksessa kuvattava tarkemmin. Lisäksi arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota etenkin linnustoon, suteen ja muihin direktiivilajeihin, ekologisiin yhteyksiin, Natura-alueeseen, ihmisiin sekä ilmastoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Yhteisvaikutusten arviointi on hankkeessa erityisen tärkeää, mikä korostui myös arviointiohjelmaan saapuneissa lausunnoissa.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/Karsitun-aurinkoenergiahanke-YVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sanna Mäkeläinen, sanna.makelainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 140