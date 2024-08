”Ei 7 %, ei edes 70 %, vaan 7-kertainen säästö”: Vilkas Group tähtää johtoasemaan AI-palveluissa verkkokauppiaille, kumppanina Microsoft

Lehdistötiedote ja kutsu webinaariin, tiedote julkaisuvapaa 28.8.2024 klo 09.30

Tekoäly verkkokaupoissa ei ole tulevaisuutta, vaan jo täyttä totta. Johtava suomalainen verkkokauppatoimittaja Vilkas Group Oy on pilotoinut vuoden ajan tekoälypalveluja tehostamaan radikaalisti verkkokauppiaiden asiakaspalvelua ja markkinointia. Tänään Microsoftin Suomen pääkonttorilla esiteltävät uudet palvelut tulevat nyt kaikkien verkkokauppiaiden käyttöön – suurin odotuksin sekä yksittäisten verkkokauppiaiden että koko suomalaisen verkkokaupan kannalta. Näin kuvailee suomalaisen verkkokaupan pioneeri, Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

”Kyllä tässä puhutaan huikeasta tuottavuusloikasta. Konkreettinen esimerkki pilottiasiakkaamme datasta kertoo, että AI-asiakaspalvelijamme käyttö on säästänyt asiakkaallemme itsensä vuodessa 7-kertaisesti takaisin. Ei 7 %, ei edes 70 %, vaan 7-kertainen säästö. Säästö on erittäin konkreettinen, kun laskemme paljonko asiakaspalvelijoiden kallista työaikaa on vapautunut esimerkiksi ihmisten kohtaamiseen kasvotusten asiakastyössä tai kauppiaan muihin tärkeimpiin tarpeisiin. Jos ajattelee isojen organisaatioiden asiakaspalvelutarpeita, niin saatavat säästöt ovat valtavia”, kuvaa Korkiakoski.

Laskelma seitsenkertaisesta säästöstä on ennemminkin ala- kuin yläkanttiin, arvioi Vilkkaan markkinointijohtaja Noora Kahra. Kyse on paljon muustakin kuin säästetyistä työtunneista.

”Seitsemänkertaisessa säästössä ei ole vielä laskettu mukaan AI-agenttiemme tuottamaa merkittävää laadullista lisäarvoa. AI-agenttimme hallitsevat asiakkaidemme tuotevalikoimat ja tuotteiden ominaisuudet niin kattavasti, ettei se ainakaan isommissa kaupoissa ole inhimillisesti mahdollista. Yksikään ihminen ei siis pystyisi tarjoamaan asiakkaille sellaista palvelua, kuin mihin AI-agenttimme vaivattomasti pystyvät, valtavillakin datamäärillä. Tämä tarkoittaa asiakkaillemme sekä enemmän kauppaa että asiakkuuksien parempaa jatkuvuutta”, täydentää Kahra.

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen.

”Tähtäämme johtoasemaan AI-palvelujen tuottamisessa suomalaisille verkkokauppiaille ja olemme päässeet hyvään vauhtiin. Kun olemme vielä saaneet Microsoftin, yhden tekoälykehityksen johtavista yrityksistä, niin tilanteemme on mainio”, luonnehtii Kahra Vilkkaan asemaa.

Microsoft ja Vilkas yhdistävät maailman ja Suomen

Microsoft on saavuttanut merkittävän aseman tekoälykehityksen alalla. Miksi Microsoft on valinnut Suomessa kumppanikseen juuri Vilkkaan?

"Vilkas on suomalaisen verkkokaupan edelläkävijä, jonka alustan päällä pyörii noin 2000 suomalaista verkkokauppaa. Tukemalla Vilkasta voimme tuoda tekoälytyökalujen hyötyjä laajalle joukolle suomalaisia verkkokauppoja ja yrittäjiä, auttaen heitä kasvamaan ja menestymään nopeasti muuttuvassa markkinassa", kuvaa Veli Myllylä, joka johtaa Microsoftin kumppanuustyötä Suomessa.

Vilkas ymmärtää yhteistyön arvon, kun kilpailu tekoälyn hyödyntämisestä käy kuumana.

”Emme voi ilmeisistä syistä avata laajemmin yhteistyömme kaikkea sisältöä, mutta sen voin taata, että olemme todella tyytyväisiä mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä Microsoftin kanssa”, paaluttaa Kahra Vilkkaan puolesta.

Julkistustilaisuutta Keilaniemessä keskiviikkona klo 09.30- voi seurata ilmoittautumalla mukaan webinaariin osoitteessa AI: verkkokaupan seuraava vaihe - lanseeraus 28.8.2024 (vilkas.fi) – tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi

Noora Kahra, markkinointijohtaja, Vilkas Group Oy, 050 536 4620, noora@vilkas.fi

Veli Myllylä, Partner Development Manager, Microsoft Suomi, 050 303 0212, velimyllyla@microsoft.com