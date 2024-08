Maanantaina koolla ollut aluehallitus päätti käynnistää ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden kilpailutuksen. Kilpailutus koskee Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen palveluita – Forssan seudun ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden tuottajana jatkaa Loimijoen Kuntapalvelut Oy. Kilpailutuksessa ei ole tarkoitus vähentää omaa palvelutuotantoa, koska kaikki ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalvelut ovat tällä hetkellä hyvinvointialueella ulkoistettuja.

Hankinnan suunnitteluvaiheessa on pidetty markkinavuoropuhelu hankinnasta kiinnostuneiden yritysten kanssa. Valmistelun ja selvitystyön perusteella on päädytty järjestämään kilpailutus yhtenä osa-alueena, jossa sopimus myönnetään yhdelle toimijalle tai yhteenliittymälle.

Hankinnan arvoksi on laskettu 15 miljoonaa euroa, joka pitää sisällään sopimuksen laajennusmahdollisuuden sekä mahdolliset hinnankorotukset neljän vuoden sopimuskaudelle. Sopimuksen on tarkoitus alkaa 1.1.2025 ja palveluiden käyttöönotto tapahtuisi porrastetusti vuoden 2025 aikana. Kilpailutettu sopimus on tarkoitus siirtää vasta perustetun tukipalveluyhtiön hallintaan, mutta siitä päätetään myöhemmin.

Hälytysrahasopimukset palautettiin valmisteluun

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös hälytysrahoja koskevien paikallisten virka- ja työehtosopimusten irtisanomista. Aluehallitus päätti palauttaa asian valmisteluun, koska haluaa tarkennusta hälytyskorvausten säästötavoitteeseen vuositasolla. Lisäksi aluehallitus toivoo lisävalmistelulla tarkennusta siihen, miten hälytysrahakorvausten määrää voitaisiin vähentää sekä hälytysrahojen käyttöä kehittää ja yhdenmukaistaa hyvinvointialueella.

Aluehallitukselle esitettiin hälytysrahoja koskevien paikallisten sopimusten irtisanomista ja uusien neuvottelujen käynnistämistä. Aluehallitus käsittelee asiaa uudelleen kokouksessaan maanantaina 9. syyskuuta.

Aluehallitukselle esitettiin hälytysrahoja koskevien paikallisten sopimusten irtisanomista. Sote-ammattilaisille ja pelastustoimialalla työskenteleville hälytysrahaa maksetaan Oma Hämeessä 120 euroa. Valtakunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa hälytysrahan suuruus on 7,61 euroa. Kaikilla hyvinvointialueilla on käytössä valtakunnallista virka- ja työehtosopimusta korkeampi korvaustaso. Korona-aika ja hyvinvointialueuudistus ovat nostaneet hälytysrahakorvausten tasoa, riippuen hyvinvointialueiden henkilöstötilanteesta. Lisä- ja ylitöiden tai hälytyskorvausten määrä ei ole lähtenyt Oma Hämeessä laskusuuntaan, vaikka henkilöstötilanne on kohentunut.

Hälytysrahalla tarkoitetaan korvausta työhön saapumisesta tilanteessa, jossa työnantaja kutsuu työntekijän työhön hänen vapaa-aikanaan tai suunniteltuja työvuoroja muutetaan muutoin sopimuksessa mainituilla tavoilla.

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 9. syyskuuta.

