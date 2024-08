Varhan aluehallitus 27.8.2024: Dialyysitoiminta siirretään Uudestakaupungista

Aluehallitus hyväksyi Varhan kieliohjelman, joka sisältää toimintasuunnitelman. Kieliohjelma auttaa luomaan kielellisesti sallivan kulttuurin Varhaan ja ohjelman tavoitteena on, että Varhan toiminta on aidosti kaksikielistä. Kieliohjelma ohjaa Varhan kaikkia työntekijöitä. Suomen 21 hyvinvointialueesta seitsemän on kaksikielisiä ja Varha on niistä yksi. Lisäksi Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat kaksikielisiä. Kaksikielisten hyvinvointialueiden tulee järjestää sosiaali- ja terveydenhoito suomeksi ja ruotsiksi siten, että asiakkaat tulevat palvelluiksi valitsemallaan kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Alijäämäennuste tarkentui

Aluehallitus sai vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen ja sen tietojen mukaan päivitetyn tulosennusteen. Tulosennuste vuodelle 2024 ennakoi, että hyvinvointialueen alijäämäksi muodostuisi 161,7 miljoonaa euroa. Tämän vuoden talousarvion mukainen alijäämä olisi 84,7 miljoonaa. Kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana alijäämää on syventänyt muun muassa ostopalvelut, sillä palvelurakenteen muutos ei ole edennyt toivotussa tahdissa. Lisäksi palveluntuottajien hinnankorotusesitykset ovat paikoin olleet merkittävästi korkeampia, kuin mihin talousarviossa varauduttiin. Taloustilanteen korjaamiseksi on etsitty erilaisia toimenpiteitä mahdollisimman monipuolisesti, mutta ennakoidun alijäämän suuruus asettaa hyvinvointialueelle valtavan haasteen. Asia lähettiin edelleen valtuustolle tiedoksi.

Dialyysitoiminta siirretään Uudestakaupungista

Aluehallitus päätti sairaaladialyysitoiminnan lopettamisesta Uudessakaupungissa. Päätös noudattaa Varhan kesäkuussa hyväksyttyä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Uudenkaupungin sairaalassa on kuusi sairaaladialyysipaikkaa ja yksi eristyspaikka. Tällä hetkellä yksikössä käy hoidossa alle 10 potilasta ja yksikön dialyysikäynnit ovat vähentyneet. Toiminnat siirretään hyvinvointialeen muihin dialyysihoitoa antaviin yksiköihin.

Psykiatrisen sairaalan toinen vaihe valtuustoon

Aluehallitus esittää, että esittää 25. syyskuuta kokoontuvalle aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy psykiatrian uudisrakennuksen toisen vaiheen hankesuunnitelman ja että hankkeen tarkistettu kustannusarvio 87,1 miljoonaa euroa huomioidaan investointisuunnitelman muutoksessa. Hankkeelle tarvitaan lisälainanottovaltuutta. Psykiatrisen sairaalan toisen vaiheen rakentaminen merkitsee Tyks Psykiatrialle ja hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluille huomattavaa kehitysaskelta. Keskittämisen ja uusien tila- ja toimintakonseptien avulla toimintoja kyetään merkittävästi tehostamaan toimintaa, lisäämään erikoisosaamista ja konsultaatioita sekä käyttämään henkilökuntaa joustavammin. Myös tilojen henkilöstö- ja potilasturvallisuus lisääntyvät oleellisesti. Uudisrakennukseen tulevien toimintojen lisäksi psykiatrialle jää avohoitotoimintaa Loimaalle, Uuteenkaupunkiin ja Saloon ja nuorisopsykiatrian avotoimintaa Raisioon Kaarinaan ja Lietoon.

Aluehallitus päätti myös yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta sekä asukasvuokrien yhtenäistämisestä. Molemmista asiakohdasta julkaistiin erilliset tiedotteet. Pykälä 270 lähetettiin valtuustolle tiedoksi niin, että pykälän liitteestä muokataan hankkeen 13 yksikkökustannusten osuutta. Pykälä 271 poistettiin esityslistalta. Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.