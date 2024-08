Metsäkiinteistömarkkinoiden hintatason pohjat toistaiseksi ohitettu

Metsäkiinteistöjen hintahuippu nähtiin toistaiseksi viime vuoden elokuussa. Vuositasolla pudotusta on tullut 3,4 prosenttia. Nyt kuitenkin suunta on hiljalleen kääntymässä. Kesäkuun loppuun tarkasteltuna, kantohinnat vahvistuivat vuositasolla 8,1 %. Ammattimaisten ostajien osuus metsäkiinteistökaupasta oli alimmillaan 13 %, mutta on nousemassa kolmatta peräkkäistä neljännestä hätyytellen jo 20 prosenttia. ”Metsäsijoittajan silmin syksy näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Olennaista on kiinnittää huomio paitsi kohteiden ominaisuuksiin, myös oikeaan hinnoitteluun. Arvioiden puunhinnoissa on suuria vaihteluita, jotka vaikuttavat hintapyyntöihin ja niiden myötä ketju jatkuu toisinaan kauppahintoihin saakka”, toteaa Suomen Sijoitusmetsien yrittäjä Mika Venho.

Metsäkiinteistöjen hintataso lähti vuosi sitten laskuun, ja samaisen vuoden syksyllä myymättömien metsäkiinteistöjen määrä kasvoi varsinkin pohjoisessa. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole johtanut metsätilojen tarjonnan vähenemiseen. Päinvastoin varsinkin kuluvan vuoden loppukevät ja kesä ovat olleet ennätysvilkkaita. Kauppamäärien vertailu vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten (huhti-kesäkuu/2023) osoittaa, että kauppaa tehtiin vuoden 2024 toisella neljänneksellä enemmän kauppojen lukumäärällä (+19 %), pinta-alalla (+33 %) ja euroissa mitaten (+24 %). ”Talouden turbulensseista huolimatta Suomen metsät ovat pitäneet hyvin hintansa, kun sitä vertaa moniin muihin omaisuuslajeihin, joiden kauppa on sakannut. Nyt on turvallinen hetki laittaa metsätiloja myyntiin”, niputtaa Omalla Maalla LKV:n välittäjä Joni Tervo.