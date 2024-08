Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Hauksuonnevan (Pyhäjoki, Merijärvi) tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.9.2024 klo 1719 Pyhäjoen lukion Pauhasalissa (Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki) ja etäyhteydellä (Teams), jonka linkki on saatavilla hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/hauksuonnevan-tuulivoima-yva. Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteydellä myös Merijärven Koivupuhdon koulun Kilpukka-salista (Merijärventie 106, 86220 Merijärvi).

Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (wpd Suomi Oy) ja YVA-konsultin (Sweco Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu molemmissa tilaisuuksissa klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Arviointiohjelma on nähtävillä 28.8.2024–30.9.2024 seuraavissa paikoissa:

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelut, Veteraanikatu 1, 90130 Oulu

• Pyhäjoen kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki

• Pyhäjoen kunnankirjasto, Ruukintie 1, 86100 Pyhäjoki

• Merijärven kunnanvirasto, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

• Merijärven kunnankirjasto, Merijärventie 104, 86220 Merijärvi

Arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa

www.ymparisto.fi/hauksuonnevan-tuulivoima-yva.

Hankekuvaus

Wpd Suomi Oy suunnittelee Hauksuonnevan tuuli- ja aurinkovoimahanketta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan, Pyhäjoen ja Merijärven kuntien alueelle. Hankealue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Pyhäjoen taajamasta kaakkoon, noin seitsemän kilometriä Merijärven taajamasta pohjoiseen ja noin 17 kilometriä Oulaisten taajamasta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on 5 253 hehtaaria.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Tuulivoima-alue koostuu yhteensä enintään 64 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä maakaapeleista sekä hankealueelle sijoitettavasta 1–2 sähköasemasta. Aurinkovoima-alueen pinta-ala on enimmillään 153 hehtaaria sijoittuen kahdelle erilliselle alueelle hankealueen koillisosaan. Aurinkovoimalan enimmäisteho on noin 120 MWp käytettävästä paneeliteknologiasta ja teknisistä ratkaisuista riippuen.

Hauksuonnevan alue on tunnistettu tuulivoimapotentiaaliseksi alueeksi Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-selvityksessä. Voimalat sijoitetaan vähintään kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta. Hankkeen kokoluokan takia hankkeelle edellytetään YVA-lain (252/2017) mukaista menettelyä, jossa tarkastellaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma toteutettavista selvityksistä ja arvioinneista koskien hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä tulee huomioida myös yhteisvaikutukset muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa.

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja

Tuulivoima ja aurinkovoima

Vaihtoehto 0 (VE0): Tuuli- ja aurinkovoimahanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Toteutetaan 64 tuulivoimalan hanke ja aurinkovoima-alue.

Vaihtoehto 2 (VE2): Toteutetaan 49 tuulivoimalan hanke ja aurinkovoima-alue.

Vaihtoehto 3 (VE3): Toteutetaan 35 tuulivoimalan hanke ja aurinkovoima-alue.

Sähkönsiirto

Vaihtoehto 0 (SVE0): Hanketta ja sen sähkönsiirtoa ei rakenneta.

Vaihtoehto A (SVEA): Ilmajohto (400 kilovolttia) hankealueen sisällä. Liittyminen hankealueella Valkeuden sähköasemalle. Voimajohdon pituus on noin 3,7 kilometriä. Voimajohto kulkee olemassa olevien voimajohtojen eteläpuolella.

Vaihtoehto B (SVEB): Ilmajohto (400 kilovolttia) hankealueelta koillisen suuntaan. Liittyminen Hanhelan sähköasemalle. Voimajohdon pituus on noin 12 kilometriä. Voimajohto kulkee olemassa olevien voimajohtojen pohjoispuolella.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 30.9.2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. YVA-yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä, laitetaan nähtäville hankkeen verkkosivulle.