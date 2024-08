Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa on tarjolla yli 10 000 opiskelupaikkaa

Keskiviikkona 28.8.2024 klo 8 alkavassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaussa on tänä syksynä haettavana 10 300 opiskelupaikkaa 325 hakukohteessa. Syksyn yhteishaussa haetaan tammikuussa 2025 alkavaan koulutukseen. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa. Yhteishaku päättyy keskiviikkona 11.9.2024 klo 15.

Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Yhteishaun aloituspaikoista valtaosa, noin 8300, on suunnattu toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Näistä aloituspaikoista noin 63 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Tarjolla on pääasiassa suomenkielistä koulutusta. Suurin osa syksyn yhteishaun tarjonnasta on ammattikorkeakoulujen koulutuksia: mukana on 20 ammattikorkeakoulua ja 4 yliopistoa. Hakukohteista 306 on ammattikorkeakouluun ja 19 yliopistoon. Tarjolla on sekä AMK- että ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia. Yliopistokoulutuksista valtaosa on joko maisterikoulutuksia tai suunnattu avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneille.

Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka hakija laittaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa siitä hakukohteesta, johon hakijan valintamenestys riittää ja jonka hakija on asettanut mieluisuusjärjestyksessä korkeimmaksi.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 21.11.2024.