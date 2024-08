Oulun yliopiston ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Oulun yliopiston vastuullisuusraportissa perehdytään siihen, miten yliopisto on edistänyt toiminnallaan kestävää kehitystä ja vastuullisuutta eri tavoin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) toimivat viitekehyksenä toiminnan tarkastelulle. Vastuullisuusraportin julkaiseminen on osa Oulun yliopiston päivitetyn strategian mukaista kehittämistyötä.

”Oulun yliopiston strategiassa olemme linjanneet, että ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ja vastuullisuus ovat lähtökohtana kaikelle toiminnallemme. Toimintamme läpäiseviä teemoja ovat globaalit haasteet, jotka pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin", sanoo kehitysjohtaja Johanna Bluemink.

Oulun yliopiston tutkimustoimintaa suunnataan erityisesti suurten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Vuonna 2023 Oulun yliopistolla aloitti kaksi uutta Suomen Akatemian rahoittamaa profilaatiohanketta, joiden teemat liittyvät suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Frontiers of Arctic and Global Resilience (FRONT) tutkii resilienssin rakentamista ja etsii ratkaisuja monimutkaisiin kestävyyshaasteisiin. Hydrogen Future as a Climate Change Solution (H2FUTURE) tutkii tulevaisuusorientoituneita ratkaisuja puhtaaseen vedyntuotantoon. Digitaaliset vedet -lippulaivassa puolestaan tavoitellaan vesien tutkimuksen ja vesivarojen digitaalisen mallintamisen avulla kestäviä ratkaisuja vesivarojen hallintaan.

Kestävän kehityksen opintotarjontaa kehitetään yliopistossa aktiivisesti. Vuonna 2023 Oulun yliopisto liittyi kestävyysopintojen kansalliseen verkostoon ja pilotoi kestävyyskoulutusta yliopistossa opettaville.

Myös kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden ulottuvuudet nähdään Oulun yliopistossa tärkeinä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä on vahvistettu sisäisillä kehittämistoimilla. Ensimmäinen monimuotoisuuden kehittämisen asiantuntija aloitti tehtävässään vuonna 2023.

”Viime vuonna olemme saaneet isoja asioita edistymään erityisesti tutkimuksessa, kampuksen hiilijalanjäljen laskemisessa ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä", kertoo kestävyyden ja vastuullisuuden asiantuntija Anni Huovinen.

”Tulevana lukuvuonna Oulun yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden työryhmä haluaisi ottaa erityiseksi kehittämiskohteeksi kestävän kehityksen edistämisen koulutuksessa.”

Kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan myös kampusten arkisessa toiminnassa. Oulun yliopiston hiilijalanjälki on laskenut vertailuvuoteen 2019 nähden 33,6 prosenttia. Vuonna 2023 suurimman osan yliopiston hiilijalanjäljestä aiheuttivat hankinnat ja yliopiston ulkopuolelle tehdyt työmatkat. Vuonna 2023 Oulun yliopisto käytti hiilineutraalia kaukolämpöä ja sähköä. Yliopisto myös luopui öljyn käytöstä Kontinkankaan kampuksella, päivitti matkustusohjeen ja otti käyttöön työsuhdepyöräedun henkilöstölle. Yliopisto tähtää hiilijalanjäljen puolittamiseen vuoden 2019 vertailutasoon nähden vuoteen 2025 mennessä, ja hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.



Lisätietoa:

Anni Huovinen

Kestävyyden ja vastuullisuuden asiantuntija

Oulun yliopisto

+358505759130

Anni.huovinen@oulu.fi