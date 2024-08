Oma Häme avaa suun terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden chatit syyskuun alussa

Hyvinvointialueen chat-palvelut laajenevat syyskuun alussa. Suun terveydenhuollon chat avautuu maanantaina 2. syyskuuta ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden chat torstaina 5. syyskuuta. Uudet chatit täydentävät Oma Hämeen digipalveluita, joita voi käyttää Oma Häme -sovelluksen kautta tai verkkosivujen kautta. Omahame.fi -sivuilla chat-ikkuna avautuu sivun oikeasta alakulmasta.

Suunterveydenhuollon chatista saa neuvontaa ja ohjausta hampaiden hoitoon ja suun terveyteen liittyvissä, kiireettömissä asioissa. Lisäksi chatin kautta voi hoitaa ajanvarausasioita, myös lapsen käyntejä. Chat on avoinna arkipäivisin klo 8–15. Asiointi vaatii tunnistautumisen.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden chat tarjoaa neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä. Jos asiakas tunnistautuu chatiin, voi hän myös hoitaa omia asioitaan, esimerkiksi varata ajan oman tilanteensa alkukartoitukseen Terapianavigaattori -kyselyn täyttämisen jälkeen. Myös puolesta-asiointi on mahdollista. Chat on avoinna arkipäivisin klo 13–15.

Oma Häme on aiemmin ottanut käyttöön sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, neuvola- ja aikuissosiaalityön chatit. Lisäksi asiakkaiden käytössä on asiakaspalvelu-chat, josta saa yleistä neuvontaa Oma Hämeen palveluista. Hyvinvointialueen strategisena tavoitteena on tarjota digipalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Digipalveluiden kehittäminen tukee hyvinvointialueen tavoitteita toiminnan tehostamisessa sekä palvelujen vaikuttavuuden lisäämisessä.

Lue lisää Oma Hämeen digipalveluista