Oikeistoradikalismin nousu kiristää savolaistilan tunnelmaa 1930-luvulla

Kosken tilan isännän Tuuren poika Paavo on päässyt suojeluskunnassa vastuullisiin tehtäviin – hänen radikaali ajatusmaailmansa johtaa törmäyskurssille maltillisemman isänsä kanssa. Samaan aikaan Koskelle saapuu rengiksi Orvo. Tilan vaikutusvaltainen piika Tilda saa vähitellen selville, että Orvon menneisyyteen liittyy monenlaisia salaisuuksia.

Vuolle kuvaa, millainen kansallismielisen pastori Elias Simojoen vaikutus Kiuruvedellä oli ja miten radikaali ajatusmaailma sekä ajan ilmapiiri vaikuttivat Jaatisen ukin nuoruusvuosiin.​

Jaatinen ammentaa romaaneihinsa oman sukunsa moninaisista kohtaloista. ”Kaikki isovanhempani ovat kuuluneet poliittisesti eri leireihin. Romaanissa vielä nuorena poikana oleva Aarne-ukkini posottaa äärioikeistolaisessa propagandakuvassa, kun taas tulevalla vaimollaan Sallilla, joka ohimennen esiintyy kirjassa nuorena tyttönä, on eno sosiaalidemokraattien kansanedustajana. Salli-mummoni isän kerrotaan piiloutuneen suutarinverstaansa katolle muiluttajia. Toinen isoisäni oli puolestaan kommunisti ja isoäitini maalaisliittolainen”, hän kertoo.

”Olen kirjoittamalla yrittänyt ymmärtää, mitä polarisoituminen tekee yhteisölle ja koko yhteiskunnalle. Kiuruvedellä on vaikuttanut paitsi äärinationalismi, myös ehdotonta totuutta vaativa herätysliike herännäisyys eli körttiläisyys”, hän jatkaa.

Kiuruvedellä asuva Heidi Jaatinen (s.1968) on kirjoittanut kuusi romaania. Hän oli Finlandia-palkinnon ehdokkaana teoksellaan Kaksi viatonta päivää (2014).​ Vuolle on kolmas osa Kiuruvedelle sijoittuvassa sarjassa, jossa on aiemmin ilmestynyt Koski (2018) ja Suvanto 2021.

Heidi Jaatinen: Vuolle

896 sivua