Kokoomuksen Marttinen kesäkokouksessa: Kokoomuksella on valmius päättää uusista lisäsopeutustoimista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttisen puhe kokonaisuudessaan alla. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisat kollegat, kokoomuslaiset, hyvät median edustajat.

On hienoa kokoontua eduskuntaryhmämme kesäkokoukseen tänne Itä-Suomeen, ensin tänään tänne Kuopioon ja huomenna Joensuuhun. Kävimmekin jo aamulla kuulemassa Kuopion torilla terveisiä paikallisilta ihmisiltä.

Kuopio on kehittynyt huimasti viime vuosina eikä ihmekään, että Kuopio on jälleen valittu Suomen toiseksi vetovoimaisimmaksi kaupungiksi. Meidän Savo-Karjalan kansanedustajamme Marko, Karoliina ja Markku olette tehneet hienoa työtä niin eduskunnassa kuin täällä maakunnissa.

Näin alkavan politiikan syksyn kynnyksellä on hyvä pysähtyä ja katsoa missä menemme. Puolitoista vuotta sitten suomalaiset halusivat muutosta. Eduskuntavaaleissa Kokoomus tarjosi ratkaisuja, joilla Suomen vaikeaa tilannetta lähdetään korjaamaan.

Kun nyt katsomme ensimmäisen vuoden saldoa, niin voimme sanoa, että muutos on lähtenyt liikkeelle. Olemme siirtyneet vastuullisen politiikan linjalle. Ero Marinin vasemmistohallitukseen on kuin yöllä ja päivällä.



Arvoisat kuulijat,

Aloittaessamme syksyn työn on selvää, että Suomen talouden vakava tilanne on yhä politiikan keskipisteestä – ja aivan syystä. Suomen talous ei ole reaalisesti kasvanut yli 15 vuoteen. Samalla velkaa on otettu veronmaksajien piikkiin lähes 100 miljardia euroa. Olemme rahoittaneet nykyisen elintasomme tulevien sukupolvien kukkarosta.

Kun talous on rakentunut kituliaalle kasvulle, vuosi vuodelta isommiksi revenneille alijäämille ja paisuville velkakannoille, kyky pitää huolta ihmisistä ja turvallisuudestamme on vaarantunut. Valtion velkaura tarkoittaa konkurssiuraa myös kouluille, terveydenhuollolle, turvallisuudelle ja hoivalle. Siksi me kannamme huolta taloutemme tilasta.

Yli 15 vuoden taloudellista korpivaellusta ei käännetä vuodessa. Sitä ei käännetä kokonaan edes yhdessä vaalikaudessa. Meillä on edessämme vuosien työ.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii konkreettisia säästötoimia. Mikään määrä opposition kasvutoiveita ei ohita sitä tosiasiaa, että säästöjä on tehtävä. Vaikea suhdannetilanne ja valtionvelan kasvavat korkomenot ovat tehneet urakasta entistä vaikeamman, mutta se ei meitä lannista.

Ensimmäisen vuoden aikana olemme sopineet historiallisista 9 miljardin sopeutustoimista. Ensin kuuden miljardin paketin hallitusohjelmaneuvotteluissa ja sen päälle uudet kolme miljardia viime kevään kehysriihessä. Hyvät kollegat tämä kertoo tämän hallituksen poikkeuksellisen vahvasta päätöksentekokyvystä.



Tulevan vuoden budjetti olisi ollut lähes neljä miljardia euroa syvemmällä kuopassa ilman hallituksen tekemiä päätöksiä. Syvenevä velkaantuminen on pakko saada katkaistua.



Hyvät kuulijat. Me kokoomuksessa olemme sitoutuneita työhön talouden korjaamiseksi. Jos velkaantumisen taittaminen sitä vaatii, niin kokoomuksella on valmius päättää uusista lisäsopeutustoimista.



Työtä Suomen talouden pelastamiseksi ei voida jättää kesken. Sitä ei tulla jättämään kesken.

Ensi viikon budjettiriihessä tärkeintä on viedä jokainen hallituksen jo sopima säästöpäätös budjettiin, viedä ne momenteille. Tämän budjettiriihen keskiössä on hallituksen päätösten toimeenpaneminen. Tähän työhön me keskitymme. Viemme eteenpäin suomalaisille antamaamme lupausta kestävämmästä taloudesta.



Se on myös kasvaville ja investointihalukkaille yrityksille vahva signaali siitä, että Suomella on kyky vakauttaa taloutta tekemällä vaikeitakin päätöksiä.



Ensimmäiset merkit näyttävät, että hallituksen päätökset vaikuttavat. Lukuisten talousasiantuntijoiden mukaan taloussuhdanteen pohja olisi nyt käsillä ja ensi vuonna Suomen talous ja työllisyys kääntyisi kasvuun. Näkymä paremmasta on edessä

Hyvät kokoomuslaiset,

Talouspolitiikassa yhtä merkityksellistä kuin säästöt, on myös kasvun vauhdittaminen. Siksi nyt tehtävät säästöt tarvitsevat tuekseen kasvua. Kestävää, suomalaiseen yrittäjyyteen, työntekoon ja osaamiseen rakentuvaa kasvua.

Hallituksen ohjelma on vahva kasvun ohjelma. Uudistamme työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa, nopeutamme luvitusta, puramme ylimääräisiä normeja ja byrokratiaa, kevennämme työn verotusta sekä panostamme osaamiseen ja tutkimukseen.

Kasvun uralle pääsemiseksi tarvitsemme Suomeen yhä enemmän työtä ja menestyviä yrityksiä. Hallitus toteuttaa uudistuksia, jotka olisi pitänyt toteuttaa Suomessa jo vuosikymmeniä sitten. Suuntaamme viimeinkin pohjoismaisten verrokkimaidemme rinnalle. Pois pysähtyneisyyden ajasta.



Tämän hallituksen linja on työn linja. Politiikkamme keskiössä on se, että työn tekeminen ja työn tarjoaminen olisi aina kannattavaa.



Me kokoomuksessa olemme puhuneet paikallisen sopimisen tärkeydestä vuosikymmeniä. Ja hyvästä syystä. Pk-yritykset ovat suomalaisen työllisyyden selkäranka ja ne työllistävät yhä enemmän suomalaisia.

Yritysten kasvun edellytykset tunnetaan parhaiten paikan päällä työpaikalla. Hallituksen työmarkkinauudistukset parantavat pk-yritysten mahdollisuutta tarjota työtä ja investoida Suomeen. Paikallisen sopimisen lisääminen on tämän vaalikauden tärkeimpiä esityksiä. Tämä hallitus on Suomen historian yritysmyönteisin.

Hallitus ei ole kuitenkaan unohtanut myöskään työntekijöiden ääntä. Päinvastoin. Pääministeri on ilmoittanut, että hallitus käynnistää selvitystyön henkilöstön hallintoedustuksen vahvistamisesta jo tänä syksynä. Suomalainen työelämä ei tarvitse vastakkainasettelua, vaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä.

Hyvät kuulijat,

Toimia talouskasvun eteen tehdään tällä hetkellä jatkuvasti.

Yksi suurimmista uudistuksista on yritysten luvitusten sujuvoittaminen. Elinkeinoelämän arvion mukaan viime vuosien aikana ainakin viiden miljardin euron ja 1500 työpaikan edestä investointeja on viivästynyt pelkästään hallinto-oikeuksien käsittelyssä valitusten vuoksi. Luvitusprosessien sujuvoittaminen tarkoittaa sitä, että kaikkien näiden hankkeiden eteenpäinvienti nopeutuu selvästi. Tämä on hallitukselta ja ministeri Mykkäseltä valtaisa kasvuteko.



Tämän lisäksi hallituksen kehysriihessä päättämä puhtaiden teollisten investointien verokannustin tulee suureen tarpeeseen. Suomi kilpailee koko ajan miljardiluokan teollisista puhtaan siirtymän investoinneista.

Täysin uusi verokannustin parantaa merkittävästi Suomen kykyä kilpailla näistä investoinneista. Suurimpien hankkeiden osalta kyseessä on jopa 150 miljoonan euron verohyödystä. Kun kannustinta valmisteltiin viime keväänä, otimme tavoitteeksi luoda Suomeen Euroopan kilpailukykyisimmän verokannustimen. Sitä se myös tulee olemaan. Tämä verokannustin on hallituksen kasvutoimista merkittävin.

Jos Suomi kotiuttaa, edes osan kilpailemistaan investoinneista on sen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen valtaisa. Teollisten investointien vaikutukset näkyvät heti ja kertautuvat myös niitä ympäröivillä alueilla. Rakentamisessa, paikallisten yritysten tilauskirjoissa, ravintoloissa ja majoituspalveluissa.

Vastuu ilmastosta on keskeinen osa kunnianhimoista investointipolitiikkaa. Ilmastoedelläkävijyyden myötä vahvistamme Suomen asemaa kohteena puhtaille investoinneille. Hallitus tekee Suomesta puhtaan energian suurvaltaa.

Myös hallitusohjelmassa sovitut 3 miljardin euron infrainvestoinnit vahvistavat kasvua koko Suomessa. Yksistään tänä kesänä noin 4000 kilometriä suomalaisia teitä sai uuden päällysteen. Samaan aikaan tämä hallitus panostaa raideyhteyksiin ympäri Suomen. Kehittyvä yhteiskunta tarvitsee kehittyvää infraa.

Tänne Itä-Suomeen on tulossa kauan odotettu VT5 parannus Leppävirta-Kuopio välille. Tämä on koko investointiohjelman suurin yksittäinen tiehanke, jonka merkitys elinkeinoelämälle on suuri. Lisäksi Savon ja Karjalan radoille tulee merkittävät panostukset matka-aikojen nopeuttamiseksi.

Hyvät ystävät,



Kokoomuksen keskeinen tavoite on myös purkaa yritysten kasvun ja ihmisten arjen sujuvuuden tieltä normeja ja byrokratiaa, joita meille on kertynyt aikojen saatossa hirvittävä määrä. Kunnianhimon tasostamme kertoo se, että kokoomusjohtoisen hallituksen tavoitteena on purkaa tämän hallituskauden loppuun mennessä peräti 300 erilaista normia. Ja tämä työ on jo aloitettu.

Soteri on erinomainen esimerkki siitä, miten lupabyrokratia on estänyt suomalaisia yrittäjiä tekemästä työtään. Yli 3400 sote-alan yritystä on ollut hallintohumpan vankina ilman lupaa tehdä töitä. Silmien ummistamisen aika on ohi. Hallitus on aloittanut lakimuutoksen valmistelun, jotta itsenäiset ammatinharjoittajat saadaan rekisteröintijonosta töihin. Laki pitää saada viipymättä kuntoon. Tästä on kyse, kun puhumme norminpurusta.

Tämä hallitus tekee vahvempaa kasvupolitiikkaa kuin mitä tässä maassa on vuosiin nähty. Siitä huolimatta kunnianhimon tasoa on nostettava. Tarvitsemme lisää kasvua tukevia toimia.

Pääministeri Orpo on luvannut käynnistää työn, jossa haetaan uusia kasvutoimia päätettäväksi ensi kevään puoliväliriiheen. Tähän ideointiin on kutsuttu koko yhteiskunta mukaan. Tämä työ on vahva osoitus sitoutumisestamme Suomen kasvuun saamiseksi. Työssä pitää keskittyä erityisesti toimiin, joilla suomalaisten pk-yritysten kasvua voidaan tukea.

Hyvät kokoomuslaiset,

Kasvun saamiseksi tarvitaan osaavia ja sitoutuneita tekijöitä. On aivan selvää, että ikääntyvä Suomi tarvitsee lisää työntekijöitä. Lisää työperäistä maahanmuuttoa, kansainvälisiä osaajia. Tämän edistämiseen me olemme sitoutuneita. Tämän toteuttamiseen hallituksella on valtavasti keinoja.

Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ulkomaalainen saa jatkossa pysyvän oleskeluluvan Suomeen todennettuaan kielitaitonsa. Lyhennämme Suomeen saapuvien työntekijöiden aikaisemmin hitaita lupaprosesseja. Työntekijöiden oleskelulupien käsittelyaikoja on vuodessa lyhennetty kolmasosaan. Ulkomailta tulevien asiantuntijoiden veroedun aikaa on pidennetty seitsemään vuoteen. Nyt myös työnantajan maksamien muuttokustannusten veroetua tullaan laajentamaan.

Niin sanotusta kolmen kuukauden säännöstä on liikkunut paljon vääriä käsityksiä. Selvennetäänpä asioita. Kolmen tai kuuden kuukauden työttömyyssääntö on voimassa myös muissa pohjoismaissa. Esitys ei ole kilpailijamaihimme nähden poikkeava. Kolmen kuukauden aikarajaa on myös jo tähän mennessä noudatettu Migrin ratkaisukäytännöissä. Nyt voimassa oleva käytäntö siis kirjataan lakiin.

Samalla työntekijän oleskeluluvalla olevan henkilön mahdollisuuksia hakea töitä laajennetaan. Siis laajennetaan ei supisteta. Hallituksen uudistuksella ulkomaalainen työntekijä voi samalla luvalla hakea töitä myös työvoimapula-aloilta, ei vain omalta alaltaan. Tämä muutos purkaa paitsi hallinnollista työtä työlupien hausta niin myös parantaa työluvalla työtä tekevien asemaa ja mahdollisuuksia työllistyä.







Hyvät kuulijat

Suomen vahvuus on osaava ja koulutettu kansa. Vaikeassa talouden tilanteessa kokoomus pitää kiinni osaamiseen ja tutkimukseen panostamisesta. Se on hallitukselta vahva priorisointi ja selkeä valinta.

Olemme vakiinnuttaneet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvorahan tason. Tehneet päätöksen lisätä peruskouluun opettajille aikaa opettaa ja lapsille aikaa oppia, jotta jokainen lapsi ja nuori oppisi lukemaan ja laskemaan kunnolla. Nyt uudistamme oppimisen tuen sekä tuomme rajoituksia älylaitteiden häiritsevään käyttöön opetuksen aikana. Nämä ovat vaikuttavia ja konkreettisia toimia suomalaisten lasten perustaitojen parantamiseksi.

Samalla olemme lisänneet korkeakoulujen aloituspaikkoja työvoimapula-aloille - niin tänne Itä-Suomeen kuin joka puolelle Suomea ja panostamme miljardilla tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Suomi on ikääntyvä kansakunta, jolla on vain harvoja valttikortteja käsissään. Osaava väestö on yksi näistä. Siihen panostaminen on pitkän aikavälin välttämätöntä kasvupolitiikkaa.

Kokoomus on halunnut priorisoida myös arjen turvallisuutta. Johdollamme tartutaan vihdoin määrätietoisesti katujengirikollisuuteen. Haluamme välttää Ruotsin kehityksen. Syksyn aikana kriminaalipolitiikkaa tullaan kiristämään siten, että jengien tekemistä tai niihin kytkeytyvistä rikoksista saa tulevaisuudessa nykyistä ankaramman tuomion. Samalla panostamme omaan puolustuskykyymme, syvennämme Suomen roolia puolustusliitto Natossa ja huolehdimme maamme rajaturvallisuudesta. Pidämme huolta Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta.







Hyvät kuulijat,

Suomea on välttämätöntä viedä eteenpäin. Valitettavasti viimeisen vuoden aikana vasemmisto-oppositiolla on liimautunut Suomen uudistamisessa jalka jarrulle.

SDP on viimeisen vuoden aikana esittänyt lähes kaikkien hallituksen rakenteellisten uudistusten ja säästöjen perumista tai lykkäämistä. Ei ihme, että Suomella on ollut vaikeaa päästä kasvuun kiinni, kun rakenteiden uudistaminen tähän päivään on suomalaiselle vasemmistolle mahdoton ajatus.



SDP on jatkanut oppositiossa Marinin tulipunaisella talouspolitiikan linjalla. Keväällä SDP:n ehdottama yli kolmen miljardin euron veronkiristysohjelma olisi karkeaa soraa Suomen talouskasvulle. Lindtmanin veroraippa osuisi julmasti suomalaisiin yrittäjiin. Lindtmanin demarit ovat hämmästyttävän taitavia keksimään jokaiseen ongelmaan ratkaisuksi uuden veron säätämisen.



Veroraippa sivalsi viimeisimpänä SDP:n väläyttämän uuden maakuntaveron muodossa. Tässä maassa on vain yhdet ja ainoat veronmaksajat, joiden taskun kautta kaikki SDP:n uudet verot tulisivat maksuun. Suomalaisten palkansaajien, eläkeläisten ja yrittäjien verotaakkaa ei tule kasvattaa. Kokonaisveroaste ei tule tämän hallituksen päätöksillä nousemaan. SDP:n ehdottama maakuntavero tulee jättää Lindtmanin pöytälaatikkoon.

Toivon näkeväni tulevana syksynä konkreettisia ja uusia ehdotuksia, joilla saisimme taloutemme kasvuun ja velkaantumisemme kuriin. SDP:n ehdotukset ovat tähän mennessä alkaneet johdonmukaisesti aina sanoilla: ”perutaan, lykätään, jätetään tekemättä”. Vaihtoehdottomuus vaivaa vasemmisto-oppositiotamme. Kun luottokortin piikki on laitettu kiinni, niin ratkaisut suomalaisten ongelmiin ovat vähissä.

Hyvät kuulijat,



Olemme saaneet muutoksen liikkeelle, mutta paljon tehtävää on vielä edessä. Suunta on kuitenkin oikea ja määrätietoa meillä riittää.

Tuomalla ratkaisuja suomalaisten ongelmiin, viemme Suomea eteenpäin. Kohti tulevaa.

Kiertäessäni kesätapahtumia ja -toreja saan jatkuvasti ihmisiltä vastaani saman viestin. Jatkakaa työtänne. Älkää antako periksi.

Suomalaiset haluavat, että hyvinvointiyhteiskuntamme kestävä tulevaisuus taataan, että työn ja yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan, että suomalaisten turvallisuudesta kannetaan huolta. Että joku on valmis tarttumaan vaikeisiinkin ongelmiin.



Hyvät ystävät. Tämä on meidän vastuullamme.



Tähän työhön me olemme sitoutuneita. Hallituksen päätöksillä Suomi kääntyy viimeisellä hetkellä, oikeaan suuntaan.

Haluan toivottaa kaikille antoisaa kesäkokousta ja hyvää alkavaa syksyä.

Kiitos.