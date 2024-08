Sofia Virta: Hallituksen rasismikoulutus tulee tarpeeseen

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaikki hallituksen ministerit tulevat käymään pakollisen rasismikoulutuksen.

– Hallituksen rasisimikoulutus tulee tarpeeseen. Mielenkiinnolla jään odottamaan miten koulutuksen tulokset tulevat näkymään hallituksen politiikassa? Odotettavissa luulisi olevan ainakin monen päätöksen perumisia, kun hallituksen jäsenet koulutuksen myötä ymmärtävät, mitä rasismi on ja miten eri tavoilla se yhteiskunnassa näkyy, Virta pohtii.

– Hallituksen maahanmuuttopolitiikka on rasistista, syrjivää ja epäinhimillistä. Se rikkoo perheitä ja kyykyttää maassa jo olevia, suomalaisen yhteiskunnan osaksi pyrkiviä ihmisiä. On selvää, että jos hallitus ottaa rasismin vähentämisen yhteiskunnassa tosissaan, on sen peruttava aiempia maahanmuuttoesityksiä, Virta linjaa.

Hallitus avasi tällä viikolla myös rasisminvastaisen kampanjansa, johon kuitenkin perussuomalaiset on tehnyt irtiottoja ja puolue ei puheenjohtaja Riikka Purran mukaan todennäköisesti siihen ole osallistumassa.

– Hallitus on omien sanojensa mukaan sitoutunut tekemään työtä rasismin vähentämiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tekojen tasolla tämä ei kuitenkaan näy. Kaikessa surullisuudessaan hallituksen sekoilu rasismin ympärillä osoittaa, ettei se ole kokonaisuutena valmis rakentamaan kaikille turvallisempaa Suomea, Virta toteaa.

Virta on useaan kertaan peräänkuuluttanut pääministeri Orpolta johtajuutta ja hallituksen rivien suoraksi saamista.

– Vihreiden viesti on selvästi mennyt perille, kun pääministeri yrittää nyt saada ministerinsä ruotuun asiantuntijan järjestämän pakollisen koulutuksen avulla. Toivottavasti matto ei tällä kertaa lähde yhtä nopeasti pääministerin jalkojen alta kuin rasisminvastaisen kampanjan avauksen kohdalla alkuviikosta kävi, Virta toteaa.