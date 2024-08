Destia voitti kilpailutuksen Vantaan ratikan länsiosan rakentamisesta

Sopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, sillä se vaatii Vantaan kaupunkitilalautakunnan hankintapäätöksen, jota odotetaan 4.9.2024. Sen lisäksi sopimuksen allekirjoittaminen odottaa myös tulevan MAL-sopimuksen mukaisen valtion investointirahoitusosuuden varmistumista hankkeen rakentamisvaiheelle, sekä Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisua kahteen hanketta koskevaan valitukseen.

Hankintapäätöksen jälkeen käynnistyy kehitysvaihe, joka kestää kesään 2025 saakka, minkä jälkeen varsinaiset rakentamistyöt voivat alkaa. Vantaan tavoitteena on, että hanke voi käynnistyä valmistelevilla rakennustöillä kuten johtosiirroilla vuoden 2024 lopulla tai vuoden 2025 alkupuolella.

Vantaan ratikan liikennöinti alkaa vuonna 2029. Ratikka on Vantaalle paitsi liikennehanke, myös merkittävä kaupunkikehityshanke ja kaupungin kasvusuunta tulevina vuosikymmeninä. Ratikka tuo kaupungin itäiset osat raideliikenteen piiriin ja sujuvoittaa poikittaisliikennettä. Reitin varrelle tavoitellaan 60 000 uutta asukasta ja 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.

Destia on infra-alan suurin toimija Suomessa, jolla on runsaasti kokemusta haastavissa kaupunkiympäristöissä rakentamisessa. Se on aiemmin tänä kesänä saanut valmiiksi Kalasatamasta Pasilaan -allianssihankkeen, jossa toteutettiin uusi raitiotieyhteys, merkittävästi katu- ja kaupunki-infraa sekä Sörnäistentunnelin alkuosa. Toimivan kaupunkiympäristön luomisen lisäksi allianssissa panostettiin erityisesti hankkeen elinkaaren ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Myös Destian rakentama Kaisantunneli Helsingin rautatieasemalla on tänä kesänä avattu jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Rautatieasema oli vaativa kohde, sillä päivittäin sinne saapuu ja sieltä lähtee noin 1000 junaa ja aseman ympäristössä liikkuu noin 200 000 ihmistä. Kolmen vuoden raidemuutosten aikana ajettiin lähes miljoona junavuoroa, joille ei aiheutunut suunnittelemattomia keskeytyksiä. Työmaa voitti Helsingin kaupungin järjestämän Vuoden katutyömaa -kilpailun kahdesti.