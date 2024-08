Oma Häme kilpailuttaa turvapalveluiden ja -laitteiden hankinnan asiakkaiden puolesta

Oma Häme yhtenäistää turvapalveluiden järjestämisen ja turvalaitteiden hankinnan. Tällä hetkellä Kanta-Hämeessä on käytössä erilaisia tapoja järjestää ikääntyneiden tai muiden asiakasryhmien tarvitsemat turvapalvelut. Syksyn aikana hyvinvointialue yhtenäistää käytännöt ja kilpailuttaa palvelut, jotta asiakkaat saavat yhdenvertaiset ja laadukkaat turvapalvelut.

Kilpailutettavia turvapalveluita ovat muun muassa asiakkaiden kotonaan käyttämät turvapuhelimet ja lisälaitteet, niiden asennus, hälytysten vastaanotto ja mahdolliset auttajakäynnit. Kilpailutuksen myötä asiakkaiden maksama hinta turvapalveluista yhdenmukaistuu.

Ikäihmisten turvapalvelut eivät kuulu hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin. Turvapalveluilla on kuitenkin merkittävä rooli kotona asumisessa turvaamisessa, minkä vuoksi Oma Häme haluaa kilpailuttaa palvelut asiakkaiden puolesta. Aluehallitus on hyväksynyt turvapalvelujen kilpailutuksen elokuussa 2023.

Tarkoituksen luoda luotettava ja asiakkaalle helppo sopimuskokonaisuus

Oma Häme haluaa kilpailutuksella varmistaa ikäihmisille kohtuuhintaiset ja laadukkaat turvapalvelut, joiden kustannusvastuu on asiakkailla itsellään. Kilpailutuksella hyvinvointialue turvaa laadukkaiden turvapalveluiden saamisen ja saavutettavuuden alueellaan, mutta pystyy itse keskittymään lakisääteisten palveluiden organisoimiseen.

Kun turvapalveluja tarjoaa jatkossa maakunnassa kilpailutuksessa valittu toimija tai toimijat, on palvelujen hankkiminen asiakkaalle helpompaa ja turvallisempaa kuin vapailta markkinoilta. Samalla voidaan varmistaa, että ikääntyneet saavat maakunnassa samansisältöistä palvelua samalla hinnalla. Kilpailutuksessa ovat mukana myös vammaispalvelujen asiakkaiden, rintamaveteraanien ja sotainvalidien käyttämät turvapalvelut.

Muilla hyvinvointialueilla on hyvin erilaisia käytäntöjä siinä, miten ne ovat järjestäneet asiakkaiden turvapalvelut. Joillakin alueilla asiakkaat hankkivat palvelunsa itse ja joissakin hyvinvointialue järjestää palvelut.

Oma Hämeen kilpailutus tulee vaikuttamaan turvapalveluiden hintoihin Kanta-Hämeessä. Muutokset koskevat maakunnassa noin kahta tuhatta ikäihmistä, jotka ovat käyttäneet turvapalveluita.

– Kilpailutus on huolella valmisteltu. Tarkoituksena on saada aikaan luotettava ja asiakkaalle helppo sopimuskokonaisuus, jossa turvapalveluiden sisältö ja hinnat on valmiiksi määritelty. Nyt kotona asuvat ikäihmiset ovat maksaneet turvapalveluista hyvin eri suuruisia summia. Kuukausimaksut turvalaitteista vaihtelevat nyt 20:stä yli 50 euroon. Ja auttajakäyntien hinnat vaihtelevat maakunnan sisällä 20:stä jopa 90 euroon. Jatkossa hinnat ovat samoja, sanoo ikäihmisten asiakasohjauksen tulosaluejohtaja Annukka Kuismin.

Uusi toimintamalli käyttöön 2025

Hyvinvointialueelle periytyi Kanta-Hämeen kunnilta seitsemän erilaista tapaa järjestää ikääntyneiden turvapalveluja. Osa kunnista oli järjestänyt palvelut julkisena, osassa asukkaat olivat hankkineet palvelut itse ja osassa oli käytössä yhdistelmämalli. Esimerkiksi Hausjärvellä palvelukokonaisuuden järjesti kokonaan kunta ja nyt se on ollut hyvinvointialueen vastuulla. Forssan seudulla asiakkaat taas ovat tehneet itse sopimukset palveluntuottajan kanssa ja maksaneet itse sekä laitevuokrat että hälytyskäynnit palveluntuottajalle.

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa turvapalveluiden asiakasmaksut yhtenäistettiin niin, että kotihoidon turva-auttajakäynnin maksu on kaikille sama. Maakunnassa turvapalvelukäyntejä tekevät yksityiset toimijat ovat edelleen laskuttaneet asiakasta erikseen, omien hintojensa mukaisesti. Rintamaveteraaneille, sotainvalideille ja vammaispalvelujen asiakkaille, joille palvelu on myönnetty, turvapalvelu on ollut ja tulee olemaan kilpailutuksen jälkeen maksuton.

Tarkoituksena on löytää kilpailutuksella palveluntuottaja myös auttajakäynteihin. Tällä hetkellä auttajakäynnit ovat paikoin maakunnassa kotihoidon vastuulla. Jos ne siirtyisivät palveluntuottajalle, jäisi kotihoidolta pois epäsäännöllisesti toteutuva, mutta henkilöstöä sitova, vaativa palvelumuoto.

Uusi toimintamalli ja uudet sopimukset on tarkoitus saada voimaan helmikuussa 2025.