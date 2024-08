Kaikkonen: Tuplataan kasvu, pelastetaan palvelut

Turun telakan risteilijätilaus on valoisa uutinen Suomelle. Uskon hallituksestakin asiaan vaikutetun, mistä kiitos asianosaisille.



Valitettavasti muuta myönteistä isänmaan tilanteesta joutuu hakemalla hakemaan.



Meitä Keskustassa huolettaa etenkin työttömyyden paheneminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaarantuminen.



Molemmissa on kyse suomalaisten arjen ja Suomen tulevaisuuden kannalta tuiki tärkeistä asioista.



Ilman töitä on jo yli 300 000 ihmistä. Kun talouden kasvua ei ole eikä näy, lähiaikoina mentäneen vielä huonompaan päin.



Näkymä on yhä useammalle: lappu käteen tai lappu luukulle. Työttömyyden ja konkurssien mukana tulee toimeentulo-ongelmia, eriarvoisuutta ja osattomuutta.



Samaan aikaan hyvinvointialueilta loppuvat - ja viedään - rahat.



Siksi hoitoon ei pääse, terveysasemia, sairaaloiden päivystyksiä ja muita lähi- ja peruspalveluja ajetaan alas.



Työntekijöitä lomautetaan tai irtisanotaan. Viimeisimpänä HUSissa.



Ei kaikki kurjuus ole yksin hallituksen syytä. Hallituksella on kuitenkin valta ja vastuu isänmaan asioista. Siksi on oikeutettua odottaa, että asioille tehdään jotain.



Suomen suuntaa pitää muuttaa. Meidän pitää ainakin tuplata talouden kasvu ja pelastaa palvelut.



Keskusta on esittänyt kumpaankin asiaan ratkaisuja. Siksi korviin särähtää, kun pääministeri Orpo sanoo, että vaihtoehtoa ei ole.



Kyllä on, ja hallituksella on mahdollisuus tehdä talouden kasvua ja työpaikkoja tässä ja nyt vauhdittavia päätöksiä milloin tahansa.



Esimerkiksi ensi viikon budjettiriihessä, jossa tämän – talouden käänteen aikaansaamisen - luulisi olevan ykkösasia.



Valtiovarainministeri Purra puolestaan sanoi, että ”Keskusta haluaa kahvia ja pullaa ratkaisemaan joka ikisen ongelman.”



Kyllä vedelläkin pärjätään, mutta vakavasti: eikö Suomessa ole ollut ja ole vastakkainasettelua aivan riittämiin?



Olisiko vihdoin yhteistyön aika, ainakin tärkeimmissä asioissa eli kasvu- ja työllisyyspolitiikassa sekä sosiaali- ja terveyspolitiikassa?



Ylimielisyyden löytää ennemmin tai myöhemmin edestään. Vaalitkin tulevat ja valta voi vaihtua.



Kestävämpää olisi tulla toista puolitiehen vastaan ja sovittaa erilaisia näkemyksiä yhteen. Nyt jos koskaan olisi sovinto- ja yhteistyöpolitiikan aika.