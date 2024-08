Ei pelkkiä seiniä! -mielenilmaus 2.9. Museoviraston leikkauksia vastaan

Leikkaus henkilöstöstä on leikkaus Suomen kulttuuriperinnöstä!

Museovirasto on tänään perjantaina käynnistänyt lähes koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Yt-menettelyssä neuvotellaan jopa 30 hengen irtisanomisesta ja 150 hengen lomautuksesta. Taustalla on viraston pysyvä rahoitusvaje ja hallituksen viime kevään kehysriihessä päätetyt kertaleikkaukset.

- Näin mittavat leikkaukset uhkaavat halvaannuttaa vain noin 300 henkeä työllistävän Museoviraston toiminnan, varoittaa Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry:n toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

- Onko päättäjien tarkoitus pitää yllä pelkkiä seiniä? Jo nyt 60 % Museoviraston budjetista kuluu valtion Senaatti-kiinteistöjen perimiin jatkuvasti kohoaviin tilavuokriin, joille virasto ei voi mitään. Tällöin säästökohteeksi jää armotta henkilöstö, joka tuottaa ne kiinnostavat museosisällöt, pitää ovet auki ja palvelee sekä tekee lakisääteiset viranomaistyöt.

Museovirasto toimii valtakunnallisena kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena.

- Museovirasto on Suomen kulttuuriperinnön lippulaivavirasto. Virastolla ja siihen kuuluvalla Suomen kansallismuseolla on vastuu laajoista ja mittaamattoman arvokkaista kansallisista ja kulttuurihistoriallisista kokoelmista. Museovirasto on kulttuuriperintömme ykkösasiantuntija ja lupaviranomainen, joka kehittää museoalaa valtakunnallisesti ja valvoo, ettei kukaan pääse tuhoamaan kulttuuriperintöämme, Katariina Mäkelä kuvaa.

- Moni ei tiedä, että Museovirasto vastaa muun muassa kymmenestä museokohteesta eri puolilla Suomea. Niistä tutuimpia ovat Kansallismuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Hämeen linna ja Olavinlinna. Miten käy näiden mm. matkailuelinkeinolle keskeisten kohteiden, jos henkilöstöä ei riitä enää kehittämään niiden kokoelmia tai pitämään ovia auki.

- Kokoonnumme 2.9. remontissa olevan Kansallismuseon eteen vastustamaan suomalaisen kulttuuriperinnön leikkauksia. Viivästyttävätkö leikkaukset myös upean Kansallismuseomme avaamista laajennettuna ja kansainvälisen tason avajaisnäyttelyllä? Rahoitusta hankkeelle ei ole vielä myönnetty, Mäkelä pohtii.

Mielenilmauksen järjestävät: Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

