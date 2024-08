Nuorisotutkimusseura ja Into vetoavat ministeriöön avoimella kirjeellä

Nuorisoalan tiedontuottajina tunnetut Nuorisotutkimusseura ja Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry julkaisivat torstaina avoimen kirjeen opetus- ja kulttuuriministeriön ministereille. Kirjeen keskiössä on huoli siitä, miten budjettiriihessä tehtävät leikkauspäätökset vaikuttavat suomalaisten nuorten tulevaisuuteen ja suomalaisen hallinnon tiedolla johtamiseen. 3. syyskuuta alkavan budjettiriihen päätettäväksi jäi noin 50 miljoonan euron leikkaus OKM:n toimialoihin. Nuorisotutkimusseura tunnetaan muun toimintansa ohella Nuorisobarometristä ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta. Into taas vastaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelujen, etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan, kehittämisestä valtakunnallisesti sekä niiden vaikuttavuuden arvioinnista Sovari-mittarin avulla.