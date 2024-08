Akusmaattinen musiikki on elektroakustisen musiikin muoto, joka on sävelletty esitettäväksi kaiuttimien kautta. Se hyödyntää musiikillisena materiaalinaan todellisesta maailmasta tallennettuja ääniä; esimerkiksi askelten ääntä käytetään musiikillisena rytminä tai ohiajavien autojen ääniä musiikillisena fraasina. Andean on kiinnostunut tallennetun äänen kyvystä ilmaista sekä musiikillista että ei-musiikillista tietoa.

”Kun kuuntelija kuulee akusmaattisen sävellyksen musiikkina, hän samalla tunnistaa esimerkiksi siinä materiaalina käytetyt askeleet askeliksi ja ohi ajavan auton äänen, autoksi. Hän alkaa ajatella askeleita ja autoja samalla kun nauttii musiikista. Viittaan näiden äänien luomiin mielikuviin ei-musiikillisena informaationa”, Andean selittää.

”Tämä projekti antoi minulle mahdollisuuden tutkia sitä, miten kuuntelukokemus voidaan muokata eräänlaiseksi tarinankerronnaksi.”

Andeanin tohtorintutkinto sisältää 8 tutkimusartikkelia sekä 9 elektroakustista sävellystä. Projektin tavoitteena on kehittää edistynyt narratiivinen lähestymistapa akusmaattiseen musiikkiin ja havainnollistaa tätä lähestymistapaa sävellysten avulla.

Tutkintoon sisältyvät sävellykset kuultiin soolokonsertissa joulukuussa 2014. Kansainvälisesti tunnettu akusmaattiseen musiikkiin erikoistunut levymerkki empreintes DIGITALes julkaisi niistä seitsemän vuonna 2019. Kukin näistä sävellyksistä toimii ”koetapauksena” akusmaattisen musiikin narratiivisten ominaisuuksien tarkastelussa.

Andean on tutkimuksessaan tunnistanut erilaisia narratiivisia tiloja, joita kuuntelijat hyödyntävät kokiessaan akusmaattisia sävellyksiä. Nämä tilat tarjoavat uusia näkemyksiä siitä, kuinka ääni voi välittää tarinoita syvästi henkilökohtaisella mutta samalla yleismaailmallisella tavalla. Andeanin tohtorintutkinto edistää akateemista ymmärrystä ja rikastuttaa myös elektroakustisen musiikin luovaa kenttää.

Andeanin tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus järjestetään 7. syyskuuta 2024 Helsingin Musiikkitalossa. Tilaisuus on englanninkielinen.