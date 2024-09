Hylkeiden kiintiöpyynnin saalis metsästyskaudelta 2023–2024

Harmaahyljettä eli hallia ja itämerennorppaa metsästetään maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa. Molempien hyljelajien kiintiöt ovat samat kuin vuotta aiemmin. Kiintiöllä sallitaan enintään 375 itämerennorpan metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Hallin kiintiö on 1 050 yksilöä, joista enintään 350 voidaan pyytää Perämeren-Merenkurkun, 400 Lounais-Suomen ja 300 Suomenlahden alueella.

Hallia ja itämerennorppaa on voinut metsästää elokuun alusta alkaen. Elokuun aikana on saaliiksi saatu 13 hallia ja kolme itämerennorppaa. Syyskauden metsästys keskeytyy vuoden lopussa molempien lajien osalta, kunnes jatkuu jälleen 16.4. –31.7.2025. Hallisaaliista noin puolet saadaan keväällä, kun itämerennorpan osalta huhti-toukokuun saalis on yli 90 prosenttia koko metsästysvuoden saaliista.

Merihylkeiden metsästyksen tarkoituksena on vähentää hylkeiden kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja.

Itämerennorpan saaliskiintiö täyttyi, hallisaalis pysyi lähes samana

Hallin saalis päättyneellä metsästyskaudella oli yhteensä 331 yksilöä, joka on noin kolmannes kiintiön sallimasta määrästä. Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella saalis kasvoi edelliseen pyyntikauteen verrattuna, kun taas Lounais-Suomessa laski ja Suomenlahden alueella pysyi lähes samana. Pyyntikaudella 2022–2023 hallisaalis oli 335 yksilöä.

Itämerennorppia saatiin saaliiksi pyyntikaudella 2023–2024 yhteensä 380 yksilöä. Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoaluetta, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin, koskeva kiintiö oli 375 norppaa. Suomen riistakeskus päätti metsästyksen kiintiön täytyttyä 23.5.2024. Kiintiö ylittyi viidellä kaadolla, kun viimeisen kahden vuorokauden aikana saatiin saaliiksi 20 itämerennorppaa. Pyyntikauden 2022–2023 saalis oli 317 norppaa ja kasvua saaliissa oli vuotta aiempaan verrattuna 15 prosenttia. Saaliin kasvu saattaa selittyä kevään metsästykselle otollisilla jääolosuhteilla Merenkurkussa ja Perämerellä.

Hylkeiden kannat ovat vahvat

Molempien hyljelajien kannat ovat vahvat ja elinvoimaiset. Vuonna 2023 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa noin 46 000 harmaahyljettä. Näistä Suomen merialueella havaittiin runsaat 18 000 yksilöä. Kevään 2023 arvio Perämereltä itämerennorpan kannalle oli 14 100 norppaa, edellisenä vuonna arvio oli 10 500 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen mukaan kyse on vaihtelusta laskentaolosuhteissa, ei kannan äkillisistä muutoksista.

Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnonvarakeskus. Koko Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo.

Hyljesaalis metsästysvuosina 2022–2023 ja 2023–2024