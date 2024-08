Päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa viikolla 36

Viikon 36 päällystyskohteena olevia teitä:

Valtatie 2 välillä Järilä–Merstola, Harjavalta, työt jatkuvat

Kantatie 23 välillä Pomarkku–Veneskoski, Pori

Kantatie 40 välillä Vanto–Kaanaa, Naantali (yötyö)

Kantatie 52, Perniön kohta

Yhdystie 1882 Telakkatie, Raisio

Yhdystie 12649 Uotilan vanhatie, Rauma

Rampit 22036 Telakkatie ja 22035 Pernontie (Turun suuntaan laskeva)

Kiertoliittymät 22464, 22466, 22484 Maskun Riviera & keskusta

Jalankulku- ja pyöräilyväylä 71893 Lietsalantie/Seikeläntie Naantali, Masku

Muita rakenteenparantamis- ja päällystystä valmistelevia töitä:

Valtatie 8, Laitilan kohta

Kantatie 44, Lohikon notkon tulvakorotus, Kankaanpää, työt jatkuvat

Yhdystie 2170 välillä Eura–Nakkila

Yhdystie 2460 välillä Häyntiönmaa–Kullaa, Harjavalta

Jalankulku- ja pyöräilyväylä 72170, Nakkila

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Kantatien 40 päällystys tehdään kuitenkin yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Liikenteenohjaus on osassa kohteita toteutettu saattoautolla.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

Suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

