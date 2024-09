Gigantin elokuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – Kestosuosikki OnePlus CE3 litelle uusia haastajia

Gigantin myydyimpien puhelinten listan kärkeä piti yhä elokuussa OnePlus Nord CE3 lite 5G. Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö ei muista vastaavaa listaykkösputkea, vaikka saman valmistajan CE2 lite oli myös suosittu malli. CE3 lite on kuitenkin poistumassa valikoimista, ja elokuussa myydyimpien puhelinten listalle on noussut kesällä myyntiin tullut OnePlus CE4 lite -malli. Helistö arvelee, että uutuudesta on tulossa CE3 liten haastaja.

”Kyseessä on toki arvokkaampi malli, eli nämä eivät ole suoria kilpailijoita keskenään. Syyskuussa on kuitenkin kiinnostavaa nähdä, miten kilpailu näiden kahden puhelimen välillä kehittyy. CE 4 liten kahdeksas sija on hyvä, ja sieltä se lähtee varmasti haastamaan kärkeä”, Helistö kommentoi.

CE lite-sarja on hinta-laatusuhteeltaan mallisarja ja tärkeisiin ominaisuuksiin on panostettu, vaikka kyseessä on edullisemman pään laite. Helistön mukaan CE4 lite on ikään kuin edellisen mallin kasvojenkohotus: akku on isompi ja puhelin on nopeampi sekä roiskevesi- ja pölysuojattu. Molemmissa malleissa on kuluttajia kiinnostava nopea lataus.

Samoin akunkesto on jo pidempään ollut tärkeä ominaisuus puhelimelle. Se vaikuttaa jonkin verran kuluttajien ostopäätökseen.

Pixel saapui Suomeen ja Giganttiin

Helistön mukaan elokuun yksi kiinnostavimmista uutuuksista löytyy myydyimpien puhelinten listan ulkopuolelta, kun elokuussa käynnistyi Googlen Pixel 9 -puhelimen ennakkomyynti. Kyseessä on Googlen ensimmäinen virallinen puhelinlanseeraus Suomessa.

”Huomionarvioista Pixelissä on siihen tarjottava seitsemän vuoden takuu järjestelmäpäivityksien osalta. Tämä on lupaus omassa sarjassaan ja hyvä syy maksaa puhelimesta vähän enemmän,” Helistö sanoo.

Osa Pixel -malleista on jo saatavilla Gigantin kivijalka- ja verkkokaupassa, osa malleista saapuu sinne syyskuun aikana.

Helistön mukaan Pixel on herättänyt paljon kiinnostusta. Android-puhelimeksi Pixel ei suinkaan ole huokeimmasta päästä, mutta Helistö uskoo sen kuitenkin nousevan myydyimpien puhelinten listalle vielä tämän vuoden aikana.

”Pixel haastaa aidosti myös käyttöjärjestelmä- ja brändirajojen yli, mikä on hyvin kiinnostavaa. Kyseessä on maailmanluokan brändi ja erinomainen tuote”, Helistö sanoo.

Pixelistä on paraikaa ennakkomyynnissä myös taittuva eli fold-malli. Helistö odottaa sillekin kasvavaa kiinnostusta ja kysyntää.

Elokuussa puhelinten keskihinnat olivat reippaasti nousussa edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Tähän vaikuttivat omalta osaltaan Pixelin ja CE4 liten myynti. Helistö arvelee, että kuluttajia kiinnostaa entistä enemmän investointi hyvään puhelimeen, josta pidetään huolta ja jonka jälleenmyyntiarvo säilyy korkeana. Toisaalta 1.9. voimaan astuva arvolisäveron korotus on osaltaan saattanut sysätä kuluttajia liikkeelle elokuussa. Gigantin tarjoushintoihin, kuten 2.9. alkavaan 25-vuotissyntymäpäiväkampanjointiin, alv-korotus ei kuitenkaan vaikuta.

Gigantin elokuun myydyimmät puhelimet TOP 10