Ojalan päiväkoti ja koulu valmistui kesällä Tampereella – energiatehokkuuden näkökulmasta Suomen parhaimpia opetusrakennuksia

Ojalan päiväkodin ja koulun suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi Rakennusliike Lapti Oy. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana kohteessa toimi Sweco Architects Oy. Koulun ja päiväkodin omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Nrep, joka on vuokrannut tilat Tampereen kaupungille.

– Ojalan päiväkoti ja koulu on malliesimerkki suunnittelemastamme ja rakentamastamme toiminnallisesti laadukkaasta ja muuntojoustavasta päiväkodista ja koulusta. Tilat mahdollistavat niin laadukkaan opetuksen, spontaanit leikit kuin yhteiset tapahtumat. Kaiken lisäksi rakennus on kestävästi suunniteltu ja rakennettu. Päiväkoti ja koulu on erittäin tehokas niin hiilijalanjäljen, energiakulutuksen kuin elinkaarikustannusten osalta, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Muuntojoustavat ja toiminnalliset tilat yhteisen sydämen ympärillä

Päiväkodin sekä esiopetuksen ja koulun toiminnalliset tilat jakautuvat omiin, erillisiin alueisiin. Talon sydämen muodostaa päiväkodin ja koulun yhteiset, rinnakkain sijaitsevat ruokailu- ja liikuntasalitilat, joita yhdessä muiden monikäyttöisten tilojen kanssa on mahdollista vuokrata iltakäyttöön.

Tiloissa on otettu huomioon esteettömyys niin liikuntaesteisten kuin kuulo- ja näkövammaistenkin kannalta. Myös tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huoneakustiikkaan sekä ergonomiaan on kiinnitetty huomiota.

Päiväkodin ja koulun isosta piha-alueesta löytyy eri toimintoja olemassa olevien, luonnollisten maastonmuotojen lomassa. Pihalta löytyy myös viljelyalueita ja -laatikoita ja kukkaniittyjä tukemaan lasten luontosuhdetta ja luonnon monimuotoisuutta.

Rakennuksen hiilijalanjälki ja kokonaisenergiankulutus minimoitu

Päiväkoti ja koulu on A-energialuokkaa, ja rakennuksen hiilijalanjälki ja kokonaisenergiankulutus on hiottu minimiin. Rakennuksen E-luku onkin 49, jonka ansiosta rankennus kuuluu Suomen parhaimpien opetusrakennusten joukkoon, energiatehokkuuden näkökulmasta. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden ja lämmöntalteenoton hyötysuhde on erinomainen. Rakennus lämpiää ympäristöystävällisellä maa- ja kaukolämmön hybridilämmitysjärjestelmällä, ja rakennuksen katolta löytyy aurinkopaneelit.

Rakenteiden ja teknisten järjestelmien valinnoissa on huomioitu koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Valittujen ratkaisujen ansiosta päiväkodin ja koulun hiilijalanjälki eli rakennuksesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat noin kolmasosan tyypillistä päiväkotirakennusta pienemmät. Päiväkodin ja koulun kantavissa rakenteissa on hyödynnetty CLT-massiivipuuta, jonka etuna on sisäilman hengittävyys sekä puun kyky toimia hiilivarastona. Jos puun hiilikädenjälki otettaisiin huomioon, olisi hankkeen päästöt koko elinkaaren ajalta vain reilun kilon (1,19 kg CO2e/m2/a) vuodessa.

Päiväkodille tullaan hakemaan BREEAM Very Good-ympäristösertifikaatti. Päiväkoti ja koulu ovat laajuudeltaan noin 3 200 m2.