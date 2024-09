Kalervo Kummola on vuoden 2024 Pirkanmaan palkinnon saaja

Taiteilija Markku Salon tekemän Valkohäntä-veistoksen luovuttivat sunnuntaina 1.9. Tampereen Raatihuoneella pidetyssä Pirkan Päivän juhlassa maakuntavaltuuston puheenjohtaja Roope Lehto, maakuntahallituksen puheenjohtaja Sofia Vikman sekä maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Pirkanmaan palkintoon kuuluva rahapalkinto (7000 euroa) Jussi V. Niemen rahastosta jaetaan Kalervo Kummolan toivomuksen mukaisesti seuraaville tahoille: Tampereen Pyrintö, yleisurheilun nuorisotoiminta ja Teiskon Urheilijat, Skiteam.

Tällä hetkellä Tampereen pormestarina toimivan Kalervo Kummolan tuntevat kaikki. Hänen näkyvälle uralleen kuuluvat Tampereen kaupungin luottamustehtävät, valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen paitsi Olympiakomiteassa myös muissa lukuisissa verkostoissa. Hän on merkittävä suomalaisen liikunnan ja kilpaurheilun perustaja, tukija ja vaikuttaja. Suomalaisena jääkiekkovaikuttajana hänen nimensä jää historiaan. Hän on toiminut Tampere-talon toimitusjohtajana ja ollut perustamassa aikanaan Neloskanavaa Suomen kanavakartalle. Kummola puhuu ja vaikuttaa myös ikäihmisten palveluiden parantamisen puolesta. Kalervo Kummolan ansiot on tunnustettu lukuisilla huomionosoituksilla ja ansioristeillä. Huhtikuussa 2016 Tasavallan Presidentti myönsi hänelle Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuren ansioristin, joka on Suomen urheilun merkittävin kunniamerkki. Näillä ja monilla muilla tavoilla hän on rakentanut Pirkanmaan tunnettuisuutta.

Maakuntahallitus myöntää Pirkanmaan palkinnon yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuisuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille.