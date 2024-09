Väitös: Itsemurhaa yrittäneet etsivät palveluista apua jatkaakseen elämää (Gaily-Luoma)

Itsemurhaa yrittäneille suunnatuilla terveys- ja kriisipalveluilla on tärkeä rooli itsetuhoisten tekojen ehkäisyssä. Haastattelututkimus selvitti palvelunkäyttäjien kokemuksia itsemurhayrityksen yhteydessä tarjotusta avusta.

”Kohtaamiset ammattilaisten kanssa koettiin merkityksellisiksi, kun ammattilaiset ilmaisivat halunsa auttaa ja asettuivat tukemaan osallistujien omia toipumiseen liittyviä ponnisteluja. Silloin syntyi toivoa ja toimintamahdollisuuksia”, väitöstutkija Selma Gaily-Luoma kuvaa.

Tutkimus teki näkyväksi, miten monenlaisin tavoin itsemurhaa yrittäneet pyrkivät turvaamaan itselleen toipumisen edellytykset palvelujärjestelmässä suunnistaessaan.

”Apua etsiessään he havainnoivat valppaasti sitä, miten tulivat omassa asiassaan kuulluiksi. Jos osallistujat kokivat ammattilaisten interventioiden olevan ristiriidassa omien toipumista koskevien tarpeidensa kanssa, he vastasivat haastamalla tai vetäytymällä vuorovaikutuksesta”, Gaily-Luoma kertoo.

Palveluihin tarvitaan lisää jatkuvuutta ja vähemmän yksilökeskeisyyttä

Kaikki osallistujat kokivat saaneensa palveluista ainakin jonkin verran apua. Moni heille keskeinen tavoite oli kuitenkin jäänyt myös ilman tukea.

Heikoimmin palveluiden koettiin vastanneen toipumisen sosiaalisia ulottuvuuksia koskeviin tarpeisiin. Tutkimuksessa kuvautui ristiriita osallistujien ihmissuhteilleen antaman painoarvon ja palvelujärjestelmän yksilökeskeisyyden välillä.

”Osallistujat näkivät kriisin sekä liittyvän ihmissuhteisiinsa että vaikuttavan niihin. Palveluissa he kokivat kuitenkin jääneensä suhteiden vahvistamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa yksin”, Gaily-Luoma kertoo.

Hoidon koettua vaikuttavuutta heikensi myös palveluiden ennakoitavuuden ja jatkuvuuden puute. Kriisipalveluiden tarjoaman lyhytintervention koettiin tuoneen paljon hyötyjä, mutta tuen tarve ei päättynyt siihen.

”Osalle palvelupolku jatkui riittävän ennakoitavana, jotta syntynyt muutos ja toivo pääsivät vahvistumaan. Liian moni koki kuitenkin putoavansa ainakin hetkellisesti tyhjän päälle”, Gaily-Luoma toteaa.

Jokainen palvelukohtaaminen on mahdollisuus

Palveluista saadulla avulla oli monen osallistujan kokemuksen mukaan ollut ratkaiseva merkitys sille, että elämä alkoi tuntua uudelleen elämisen arvoiselta. Pienetkin hyvät kohtaamiset olivat voineet pysäyttää itsetuhoiset aikeet ja mahdollistaa askeleita toipumista kohti. Jopa aulahenkilökunnan ystävällinen tervehdys saattoi olla rakentamassa itsemurhaa yrittäneen kokemusta itsestään avun arvoisena.

”Itsemurhayrityksen jälkeinen aika on haurasta ja epävarmaa, mutta myös täynnä toivoa. Osallistujien tarinoissa tuli näkyväksi, miten jokainen kohtaaminen voi olla toipumiselle merkityksellinen”, Gaily-Luoma toteaa.

PsM Selma Gaily-Luoman psykologian väitöskirja "Co-constructing recovery in suicidal crises: Service users’ perspectives on healthcare and crisis services after a suicide attempt" tarkastetaan 14.9.2024 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii professori Eugenie Georgaca (Aristotle University of Thessaloniki) ja kustoksena professori Juha Holma (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.