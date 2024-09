Muistutuskutsu: Uusioura-tapahtuma 4.9. puuttuu työelämän ikäsyrjintään ja esittelee anonyymiin rekrytoinnin uudet mahdollisuudet

Ikäsyrjintä on suomalaisen työelämän yleisin syrjintämuoto, ja Suomessa 55–67-vuotiaiden työllisyysaste on Pohjoismaiden heikoin. Meillä on tilastojen mukaan noin 100 000 yli 50-vuotiasta työtöntä, noin 6500 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Media on lämpimästi tervetullut tapaamaan Uusioura-tapahtumaan Pron johtaja Minea Pyyköstä sekä kuulemaan kävijöiden henkilökohtaisia tarinoita suomalaisilta työmarkkinoilta. Tapahtumassa esitellään myös anonyymin rekrytoinnin uusia mahdollisuuksia. Proanonymisaattoria pääsee kokeilemaan paikan päällä Ammattiliitto Pron ständillä.

Paikalla on mahdollista haastatella myös kansanedustaja Tytti Tuppuraista klo 9.30–10.30 sekä ikääntyneiden työllistämiseen tähtääviä keinoja kartoittavaa entistä ministeriä, selvitysmies Jari Lindströmiä, joka jakaa Vuoden eettinen rekrytoija -palkinnon klo 10.50.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Salla Matilainen

salla.matilainen@proliitto.fi

050 3040 794

www.uusioura.fi