Rehtori Sari Lindblom: ”Yliopistossa rakennetaan sitä, mitä olemme kansakuntana nyt ja tulevaisuudessa”

Rehtori Lindblom puhui 2.9. yliopiston lukuvuoden avajaisissa, miten viime vuosina nähdyt maailmanlaajuiset yhteiskunnalliset murrokset vaikuttavat myös yliopistoissa ja tieteen kentällä.

– Kun yhteiskunta ympärillämme muuttuu, yliopistolla on aktiivinen rooli keskustelijana ja ratkaisuiden etsijänä tieteen ja tutkimuksen kautta.

Helsingin yliopisto on kouluttanut lähes 385 vuotta suomalaisia asiantuntijoita yhteiskuntaa varten.

– Olemme edistäneet suomalaisen identiteetin rakentamista ja tasa-arvoa, hyvinvointiyhteiskuntaa, talouselämän ja teknologian kehitystä sekä Suomen kansainvälistä vuorovaikutusta ja suhteita globaaleihin yhteisöihin, Lindblom sanoi.

Yksi merkittävimpiä kehityskulkuja Suomessa viimeisten vuosikymmenien aikana on ollut kansainvälisyyden merkityksen kasvu. Se vaikuttaa myös kansallisen identiteetin rakentumiseen.

– Yliopisto on keskeinen paikka, jossa määrittelemme identiteettiämme uudestaan muuttuvassa maailmassa. Meillä kohtaavat eri kulttuurit, kansallisuudet ja sukupolvet. Käymme yhteiskunnallisesti näkyvää kriittistä keskustelua, teemme tieteellistä tutkimusta ja vaikutamme yhteiskuntaan avaamalla mahdollisuuksia uudenlaiselle ymmärrykselle. Me rakennamme nyt sitä, mitä olemme kansakuntana tässä ajassa ja tulevaisuudessa, Sari Lindblom kiteytti.

Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille

Rehtori Lindblom muistutti, että yliopisto on myös yhteiskunnan palveluksessa.

– Tämä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä työtä sellaisen yhteiskunnan eteen, jonka me näemme tavoittelemisen arvoiseksi. Kun koulutamme laajasti ajattelevia eri alojen osaajia, edistämme myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Helsingin yliopiston strategian yksi kärki on, että tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille.

– Teemme siksi valintoja sen saavuttamiseksi, että yhä useampi voi suorittaa korkeakoulututkinnon. Tulevina vuosikymmeninä Suomi tarvitsee korkeaa osaamista yhä enemmän, rehtori sanoi.

Lindblom korosti, että koulutustason nostaminen vaatii sekä pitkäjänteistä panostusta valtiolta että uusiutumiskykyä yliopistoilta.

– Nykyisessä hallitusohjelmassa on sitouduttu nostamaan väestön koulutustasoa. Yliopistolla on rohkeita tekijöitä ja monipuolista osaamista, jotta tutkittu tieto voi siirtyä käytäntöön yhä vaikuttavammin. Meidän on varmistettava, että koulutuksemme on relevanttia ja pystymme vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin.

Rehtori Sari Lindblomin puhe lukuvuoden avajaisissa 2.9.2024