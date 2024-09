Fimea on luokitellut bentsyylibentsoaattia sisältävän BioNix -valmisteen eläinlääkkeeksi

Virheellisesti merkityt Paramax Rap 500 mg -tablettipakkaukset tulee palauttaa apteekkiin 23.7.2024 11:02:16 EEST | Tiedote

Fimea on selvittänyt lääkevalmistaja ja myyntiluvan haltija Vitabalans Oy:n kanssa tuotevirhetapausta, jossa Paramax Rap 500 mg -lääkkeen 30 tabletin itsehoitopakkauksessa on mahdollisesti virheellisiä pakkausmerkintöjä. Valmistajan ilmoituksen mukaan Paramax Rap 500 mg -tablettien läpipainopakkauksen foliossa saattaa olla väärä lääkkeen nimi. Toistaiseksi yhdestä pakkauksesta on löytynyt virheellisesti merkittyjä folioita. Fimea muistuttaa, että virheellisesti merkityt lääkkeet tulee aina palauttaa apteekkiin, jotta myyntiluvan haltija voi selvittää virhettä. Virheellisesti merkittyjä lääkkeitä ei tule käyttää, vaikka lääke näyttäisi asianmukaiselta. Valmistajan mukaan virhe koskee Paramax Rap 500 mg -lääkkeen itsehoitopakkauksen valmistuserää: vnr-numero 019288 pakkauskoko 30 tablettia eränumero 1104401 viimeinen käyttöpäivä 09/2028 Valmistaja on vetänyt lääke-erän pois apteekeista. Muissa erissä ei ole havaittu poikkeamia. Lisätietoja Lisätietoja tuotevirheestä ja mahdollisista pala