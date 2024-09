Alkon puolivuosikatsaus 1–6/2024: Alkon palvelu saa kiitosta, myynti ja tulos yhtiön odotusten mukainen

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Alkuvuoden myynti ja tulos olivat odotusten mukaisia. Myynti tammi-kesäkuussa oli 34,8 (36,8) miljoonaa litraa, joka oli 5,5 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 536,4 (546,2) miljoonaa euroa, joka oli 9,8 miljoonaa euroa (1,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholijuomaveroa kertyi myynnistä valtiolle alkuvuoden aikana 278,1 (276,1) miljoonaa euroa.





Liikevoitto oli 15,8 (17,5) miljoonaa euroa ja kauden voitto oli 13,1 (14,9) miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli hyvällä tasolla, 32,6 (35,0) prosenttia.





Alkoholilain muutos enintään 8-prosenttisten alkoholijuomien myynnin laajentamisesta ruokakauppoihin tuli voimaan 10. kesäkuuta. Muutoksen myötä vahvempien alkoholijuomien saatavuus laajeni, kun myyntipisteiden määrä ja myyntiaika lisääntyivät merkittävästi. Päivittäistavarakaupalla on Alkoon verrattuna 12-kertainen myymäläverkosto ja 20 prosenttia laajemmat myyntiajat. Muutoksen vaikutus kesäkuun litramyyntiin oli ennusteen mukainen, vertailukelpoinen litramyynti laski 8 prosenttia.





Alkon tuotteiden hinnat nousivat tammikuun alusta 2,3 prosenttia, mikä johtui pääosin väkevien alkoholijuomien ja viinien veronkorotuksista. Tämän jälkeen hinnat ovat nousseet vain 0,2 prosenttia, eli vuoden ensimmäisen puoliskon aikana hinnat nousivat kokonaisuutena 2,5 prosenttia. Alko hinnoittelee tuotteet vastuullisesti ja sen hinnoittelu on kilpailukykyistä muuhun kotimaiseen vähittäismyyntiin verrattuna.





Suomalaisista 86 prosenttia arvostaa Alkon erittäin asiantuntevaa henkilökuntaa sekä hyväntuulista ja ystävällistä palvelua (OMD Finland, online-kuluttajapaneeli, toukokuu 2024).





Asiakaskokemusindeksi oli erinomaisella tasolla ollen 4,58 (4,51, asteikko 1–5). Asiakkaat olivat tyytyväisiä Alkon valikoimaan. Valikoiman arvosana oli 8,61 (8,60) (kouluarvosanalla 4–10) valikoimatyytyväisyyskyselyssä.





Myymälöissä nuorten asiakkaiden iän tarkistamisen mystery shopping -asiointien* tulos oli tavoitetasolla ollen 97,3 (98,4) prosenttia.





Vastuullisuusviestinnän teemoina olivat Helmiä joka hyllyllä- ja Miksi ei? -kampanjat. Helmiä joka hyllyllä -kampanjan viesti kuluttajille oli, että jokainen Alkon vakiovalikoimaan tai erikoiserään valittava tuote on arvioitu sekä laboratoriotestein että aistinvaraisesti parhaiksi laatunsa ja hintansa suhteen. Miksi ei? -kampanjassa korostettiin sitä, ettei alaikäisille tule välittää alkoholia.

*Asiakaskokemusindeksi kertoo asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden asiointiin niin myymälässä, asiakaspalvelukeskuksessa kuin verkkokaupassa.

**Alko mittaa ulkopuolisen tahon toteuttamilla mystery-testiasioinneilla nuoren asiakkaan iän tarkistamisen toteutumista sekä hänen kokemustaan palvelun laadusta. Mittauksessa täysi-ikäiset testiasiakkaat asioivat myymälöissä ja noutopisteissä.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen: Hyvä palvelu ei ole sattumaa

Alko, suomalaisten omistama ja Suomen neljänneksi suurin vähittäiskaupan ketju, on palvellut asiakkaitaan yli 90 vuoden ajan. Olemme kaikkina aikoina uudistuneet ja vastanneet kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Kuitenkin keskeiset painopisteemme – vastuullinen alkoholinmyynti ja maailmanluokan palvelu – ovat olleet toimintamme ydintä läpi vuosikymmenien. Palvelemme sekä kuluttajia että yhteiskuntaa, sillä kansanterveys on kansantaloutta. Erikoisliikekonseptimme valikoima on poikkeuksellinen laaja Euroopan kaupan ketjuihin verrattuna. Vastaavanlainen alkoholin myyntikanava löytyy Ruotsista ja Norjasta.

Tehtävämme on edistää vastuullista juomakulttuuria pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa alkoholin kulutus on Euroopan alhaisimpia, ja muualla Euroopassa alkoholipolitiikan mallia haetaankin Pohjoismaista.

Alkuvuonna talouskasvu on ollut pysähdyksissä, mikä on vaikuttanut kulutuskäyttäytymiseen. Tuotteidemme hinnat ovat muuhun alkoholin vähittäismyyntiin verrattuna kilpailukykyiset, ja ne nousivat alkuvuonna hyvin maltillisesti ja päivittäistavarakaupan alkoholin hintojen nousua vähemmän. Tammi-kesäkuun aikana kokonaislitramyynti oli 34,8 (36,8) miljoonaa litraa. Alkoholijuomaverollinen liikevaihtomme oli 536,4 (546,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 15,8 (17,5) miljoonaa euroa. Tuloksemme oli odotusten mukainen.

Henkilöstökustannukset olivat 43,8 (43,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat vuoden 2023 tasolla viime vuoden ja tämän kevään korkeammista palkkojen yleiskorotuksista huolimatta. Liiketoiminnan muut kulut 27,9 (27,8) miljoonaa euroa pysyivät tarkan kustannuskontrollin ansiosta viime vuoden tasolla.

Kesäkuussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä entistä vahvempia alkoholijuomia myydään myös ruokakaupoissa. Muutoksen vaikutus kesäkuun litramyyntiimme oli odotetun mukainen, kokonaislitramyynti laski 8 prosenttia. Vielä on liian aikaista arvioida muutoksen kokonaisvaikutusta, mutta arvioidemme mukaan muutos vähentää 12 ensimmäisen kuukauden aikana myyntilitrojamme 6–11 prosenttia.

Strategiamme mukaisesti toimintaamme ohjaavat merkitys “Nautitaan vastuullisesti”, asiakaslupaus “Maailmanluokan asiakaspalvelua” sekä tapamme toimia “Luottamuksen arvoinen”. Näitä keskeisiä periaatteita viemme joka päivä käytäntöön yhdessä kaikkien alkolaisten kanssa.

Palveluverkostomme koostuu 370 myymälästä, noin 120 noutopisteestä, verkkokaupasta, asiakaspalvelukeskuksesta sekä mobiilisovelluksesta. 90 prosentilla suomalaisista Alkon palvelut ovat kymmenen kilometrin sisällä. Verkkokauppamme tarjoaa asiakkaille eri puolilla Suomea tasapuolisen mahdollisuuden tutustua ja tehdä ostoksia laajasta yli 11 000 tuotteen valikoimastamme.

Meistä alkolaisista on ilahduttavaa, että asiakkaat antoivat valikoimallemme arvosanan 8,61 (8,60) (kouluarvosanalla 4–10) valikoimatyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaiden tyytyväisyys verkkokauppaamme (NPS-suositteluindeksi* 82) ja asiakaspalvelukeskukseemme (NPS 81) ovat korkealla tasolla. Olemme edelleen jatkaneet digitaalisten palvelujen kehittämistä asiakkaille entistä sujuvammiksi toteuttamalla käytettävyyttä sujuvoittavia uudistuksia mobiilipalveluun ja verkkokauppaan.

Haluamme palvella asiakkaita asiantuntevasti ja ystävällisesti. Kehitimme henkilöstömme palvelu- ja tuoteosaamista edelleen valmennusten ja itseopiskelun kautta. Yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja monimuotoisuus ovat meille keskeisiä arvoja. Erityisryhmien edustajia työskentelee eri puolilla Suomea myymäläavustajina myymälöissämme, ja kokemuksemme ovat olleet myönteisiä.

Vastuullisuuden painopisteitämme ovat alkoholihaittojen vähentäminen ja toimintamme ilmastovaikutusten pienentäminen. Myymälöissämme nuorten asiakkaiden ikäraja-asiointien mystery-tulos** oli alkuvuonna korkealla tasolla, 97,3 prosenttia. Toteutimme alkuvuonna Helmiä joka hyllyllä -kampanjan, joka kertoo tinkimättömästä valikoima- ja laatutyöstämme. Arvioimme vakiovalikoiman ja erikoiserien tuotteet laboratoriotestein ja aistinvaraisesti.

Olemme valmistautuneet Science Based Targets -tavoitteiden varmentamiseen kehittämällä päästölaskentaamme. Lisäksi osallistuimme Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelmaan, jonka tulosten avulla voimme jatkaa ympäristötyötä kokonaisvaltaisesti. Tilintarkastajiemme lausunnon mukaan olemme hyvällä matkalla valmistautumisessamme raportoimaan CSRD-vastuullisuustandardien mukaisesti vuodesta 2025 alkaen.

Kiitos kaikista palautteista ja keskusteluista, joita olen saanut käydä asiakkaiden, päättäjien ja alkolaisten kanssa. Olen saanut asiakkailta kiitosta palvelustamme ja kehitystoiveita esimerkiksi myymäläkohtaisiin valikoimiimme. Saamamme palautteen avulla voimme kehittyä entistäkin paremmaksi ja tarjota vastuullista maailmanluokan palvelua myös jatkossa. Hyvä palvelu ei synny sattumalta.

*NPS: kuinka suuri osa asiakkaista on valmis suosittelemaan palvelua

**Mystery shopping: täysi-ikäiset testiasiakkaat asioivat myymälöissä ja noutopisteissä testaten ikärajatarkistusten toimivuutta