Rud Pedersen Group laajentaa toimintaansa Alankomaihin yritysostolla

Rud Pedersen Group jatkaa laajenemistaan Euroopassa ostamalla johtavan hollantilaisen strategisen viestinnän toimiston, Issuemakersin. Yritysosto on Rud Pedersenin neljäs avaus uudelle markkinalle viimeisen 12 kuukauden aikana. Pitkään suunnitellulla strategisella siirrolla Alankomaihin Rud Pedersen vahvistaa ainutlaatuista asemaansa Euroopassa, tarjoten yhteiskunnallista vaikuttamista, sidosryhmäsuhteita ja strategisen viestinnän konsultointia nyt jo 18 eri maassa.

"Olemme olleet aktiivisia Alankomaissa jo useiden vuosien ajan. Asiakkaidemme jatkuvasti kasvavan kysynnän vuoksi on hienoa, että löysimme Issuemakersista kumppanin, jonka kanssa voimme vahvistaa läsnäoloamme Alankomaissa.

Issuemakersilla on ainutlaatuinen markkina-asema Alankomaissa. He ovat asiantuntijoita asioiden tuomisessa julkiseen keskusteluun, ja yhä useammin tunnistamme tarpeen yhdistää korkeatasoinen julkinen viestintä ja asiakysymysten hallinta yhteiskuntasuhteisiin – niin dynaamisilla Alankomaiden markkinoilla kuin koko Euroopassa. Koko Issuemakersin tiimi jakaa arvomme, jotka pohjautuvat pohjoismaisiin perinteisiimme. Olemme innoissamme saadessamme heidät osaksi Rud Pedersen Groupia”, kommentoi Rud Pedersenin perustaja ja toimitusjohtaja Morten Rud Pedersen.

Sisarukset Mayke van Keep ja Sybrig van Keep perustivat Issuemakersin vuonna 2008. He tuovat mukanaan vuosikymmenten kokemuksen strategiasta, viestinnästä sekä asioiden nostamisesta poliittiselle ja yhteiskunnalliselle agendalle. He ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan "Issue thinking, real bosses make an impact" ja molemmat on nimetty TheNextWomen100-listalle.

"Olemme tyytyväisiä tähän yrityskauppaan. Rud Pedersen Group arvostaa lähestymistapaamme ja vahvistaa palvelujamme, sillä nyt meillä on pääsy yli 600 kansainvälisen kollegan asiantuntemuksen ja tietämyksen pariin", kommentoi Issuemakersin perustaja ja toimitusjohtaja Mayke van Keep.

"Julkisessa keskustelussa asiat ovat käymässä yhä monimutkaisemmiksi, ja Euroopan lainsäädäntö muuttumassa entistä ratkaisevammaksi. Osana Rud Pedersen Groupia voimme paremmin neuvoa asiakkaitamme viimeisimmistä eurooppalaisista kehityksistä ja trendeistä, ja auttaa heitä saavuttamaan strategisia tavoitteitaan. Lisäksi työntekijöillämme on mahdollisuus tehdä kansainvälistä yhteistyötä kollegoiden kanssa ympäri Eurooppaa, Lontoosta Sofiaan ja Tukholmasta Madridiin", Issuemakersin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Sybrig van Keep kommentoi.

Mayke van Keep ja Sybrig van Keep jatkavat Issuemakersin toimitusjohtajina.