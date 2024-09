FA: Avoimuusrekisteri on parasta, mitä kotimaiselle lobbaukselle on tapahtunut vuosikymmeniin

Tulevan EU-komission painopisteet olivat myös FA:n vaikuttamisessa keskiössä. EU-aiheista kärjessä olivat EU:n pääomamarkkinoiden kehittäminen markkinaehtoisesti sekä EU:n yhteisen talletussuojan rajaaminen vastuullisesti. Kaikkiaan FA ilmoitti avoimuusrekisteriin 27 eri aihetta, joita se lobbasi 1.4.-30.6.2024 välisenä aikana.

Suomeen perustetun avoimuusrekisterin ensimmäinen raportointikausi päättyi lauantaina 31.8.2024. Vuoden 2024 alussa voimaan tulleen avoimuusrekisterilain myötä kaikkien vaikuttamistyötä, eli lobbausta, tekevien organisaatioiden on pitänyt rekisteröityä uuteen kansalliseen rekisteriin.

Avoimuusrekisterin verkkopalvelusta kuka tahansa voi tarkistaa, keitä poliittisia päättäjiä, kuten kansanedustajia, ministereitä ja heidän valtiosihteereitään ja erityisavustajiaan sekä ministeriöiden virkamiehiä eri organisaatiot ovat lobanneet edunvalvontateemoistaan.



Avoin ja eettinen lobbaus edistää demokratiaa

FA on toiminut Suomessa avoimuuden suunnannäyttäjänä lobbauksen rintamalla. FA oli ensimmäinen organisaatio, joka ilmoittautui avoimuusrekisteriin vuodenvaihteessa, ja se on jo vuodesta 2020 alkaen raportoinut vapaaehtoisesti tapaamistaan vaikuttajista sekä tapaamisissa käsitellyistä aiheista. Kotimaan tapaamisten lisäksi FA on raportoinut Brysselissä tehdystä lobbaustyöstä.



FA:n vaikuttamisesta vastaava johtaja Tuomo Yli-Huttula on toiminut liikkeellepanevana voimana sekä FA:n avoimuustilinpäätöksessä että valtakunnallisessa lobbauksen avoimuusrekisterissä, jonka neuvottelukunnan puheenjohtajana hän toimii. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on myöntänyt Yli-Huttulalle elämäntyöpalkinnon merkittävästä työstä lobbauksen avoimuuden lisäämiseksi.

”Lobbauksen avoimuus edistää demokratiaa ja luottamusta päätöksentekoon. Kun lobbaus on avointa, kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat nähdä, ketkä vaikuttavat päätöksentekoon ja millä perusteilla. Tämä lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vähentää korruption riskiä”, Yli-Huttula perustelee.

”Avoimuus parantaa lobbauksen hyväksyttävyyttä osana demokraattista prosessia. Kun lobbarit tuovat selkeästi esille, kenen etuja he ajavat ja mitä tavoitteita heillä on, se palvelee sekä avointa yhteiskuntaa että lobbareita itseään”, Yli-Huttula jatkaa.