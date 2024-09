SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Purran puuttuminen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteluihin huolestuttavaa

-Aamuinen tiedotustilaisuus, jossa valtiovarainministerin puuttuminen ministeriön sisäisiin neuvotteluihin yritettiin saada kuulostamaan normaalilta toimintatavalta, oli varsin kiusallista katsottavaa. On selvää, että kolmen ministerin jo kertaalleen saavuttamaan sopuun puuttuminen ja vaatimukset leikkausten uudelleenkohdistamisesta perussuomalaisilla mieluisammalla tavalla on kaukana normaalista.

-On syytä kysyä, onko puolueensa kannatuksen laskusta huolestunut Purra unohtanut asemansa valtiovarainministerinä, Razmyar jatkaa.

Razmyarin mukaan on huolestuttavaa, että valtiovarainministeri vaikuttaa puuttuneen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteluihin varmistaakseen, että ministeriön säästötoimet kohdistuvat erityisesti kulttuuriin.

-Ministeri Purran suhtautuminen suomalaista kulttuuria kohtaan on jo käynyt täysin selväksi kulttuurin merkitystä vähättelevien lausuntojen myötä. On surullista, että tuhansille suomalaisille elannon ja henkistä hyvinvointia tuovan elinkeinon alasajo on ministerille ideologisista syistä niin tärkeää, että hän on valmis venyttämään oman toimivaltansa rajoja. Tämän kaltainen toiminta vahvistaa valtionvarainministerin jo aiemmin kuullut kulttuurikenttää vähättelevät kommentit todella hänen ajatusmalliaan vastaavaksi, Razmyar harmittelee

-Myös vaatimukset liikuntaan, urheiluun ja nuorisotoimintaa kohdistuvien leikkausten kaksinkertaistamisesta ovat huolestuttavia ja herättävät kysymyksen perussuomalaisten kiinnostuksesta suomalaisten nuorten hyvinvointia kohtaan. Toivoa sopii, että kokoomuksen ja RKP:n ministereillä riittää neuvotteluissa tahtoa puolustaa suomalaista kulttuuria ja nuorisotoimintaa.

Razmyar arvelee, että riihen päätyttyä hallituspuolueet pyrkivät esiintymään koulutuksen puolustajina.

-Tämäkään ei voisi olla kauempana totuudesta. Hallitus on jo leikannut suomalaisesta koulutuksesta, vaikka ennen vaaleja luvattiin muuta. Nyt omia poliittisia päätöksiä yritetään puhua kauniimmaksi, päättää Razmyar.