Pirkanmaan ELY-keskus: Vermassalon tuulivoimahankkeen vaihtoehdot eivät ole sellaisenaan toteuttamiskelpoisia

Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Virtain kaupungin länsiosaan. Hankealueen kokonaispinta-ala on 4 300 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enintään 25 tuulivoimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 345 metriä ja yksikköteho on 7–10 MW. Tuulivoimaloiden sijoittelulle on esitetty kolmea vaihtoehtoa (VE1, VE2 ja VE3). Hankkeen sähkönsiirto toteutettaisiin yhdessä joko Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimahankkeen kanssa tai ABO Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahankkeen kanssa 400 tai 110 kV ilmajohdolla.

Hankkeen arvioinnissa nousi esiin linnustoon ja ihmisten asuinviihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia

Hankevaihtoehdoista aiheutuisi suuria kielteisiä vaikutuksia pesimälinnustoon. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuisivat erityisesti hankealueen sisällä ja sen ulkopuolella pesiviin petolintuihin, kanalintuihin ja pöllöihin. Yhteysviranomainen ei pidä maakotkalle aiheutuvan törmäysriskin vuoksi mitään esitetyistä hankevaihtoehdoista sellaisenaan toteuttamiskelpoisena. Yhteysviranomainen edellyttääkin, että hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava lievennyskeinoja törmäysriskin vähentämiseksi. Jatkosuunnittelussa on huomioitava myös riittävät suojaetäisyydet kanalinnustojen soidinpaikkoihin ja huuhkajan pesäpaikkaan.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta nousi esille asumisviihtyvyys, nämä vaikutukset arvioitiin kohtalaisen kielteiseksi. Tuulivoimahanke muuttaisi alueen luonnetta ja maisemakuvaa nykytilasta merkittävästi teolliseen suuntaan. Se vaikuttaisi ihmisten elinoloihin asumisviihtyvyyttä heikentävästi varsinkin tuulivoimaloiden lähialueella. Maisemanmuutoksen näkökulmasta vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen olisivat kokonaisuutena tuulivoimaloiden lähialueella varsin suuret ja kauempana kohtalaiset. Erityisen suuri vaikutus olisi, mikäli lähialueelle suunnitellut muut tuulivoimahankkeet toteutuvat.

Sähkönsiirron osalta yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että samalle alueelle suunniteltujen hankkeiden sähkönsiirtoa suunnitellaan kokonaisuutena yhteistyössä lähialueen hankkeiden kanssa. Tavoitteena tulee olla sähkösiirtokokonaisuus, joka on lyhyin ja vaikutuksiltaan vähäisin. Suunnittelussa on haettava optimoitua reittiä, jolla vähennetään alueiden pirstoutumista ja vaikutuksia ympäristölle.

Arviointiin liittyviä epävarmuuksia tulee selventää jatkosuunnittelussa

Perustellussa päätelmässä on huomioitu epävarmuuksia ja puutteita erityisesti luontoselvityksiin liittyen ja arkeologisen inventoinnin osalta. Jatkossa tulee tarkentaa ilvekseen, huuhkajaan, suteen ja maakotkaan liittyviä tietoja. Peurannevan susireviiristä tekeillä olevan ydinreviiriselvityksen tulokset sekä Myyränkankaan tuulivoimahankkeessa edellytetty maakotkaselvitys on huomioitava jatkossa.

Melu- ja välkevaikutusten osalta hankkeen toiminta ei saa aiheuttaa sovellettavien raja-arvojen tai toimenpiderajojen ylityksiä lähimmissä kohteissa, jotka voivat häiriintyä. Melun ja välkkeen osalta jatkosuunnittelussa on noudatettava varovaisuusperiaatetta.

Hankkeesta vastaavan Ilmatar Vermassalo Oy:n on huomioitava jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/vermassalontuulivoimahankeYVA.