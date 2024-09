Ylen hallintoneuvosto keskusteli yhtiön toimista moniäänisyyden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi

Yle-laki edellyttää Yleä tuottamaan moniäänisiä sisältöjä. Moniäänisyyttä ohjaavat myös Ylen arvot, strategia sekä ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet (OTS). Moniäänisyys sisällöissä tarkoittaa tasapainoista ja totuudenmukaista kuvaa Suomesta ja maailmasta. Se ymmärretään Ylessä laajasti; huomioitavia asioita voivat olla esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutustausta, jokin aistivamma, etnisyys, kieli tai asuinalue. Yle haluaa tavoittaa kaikki suomalaiset ja tarjota jokaiselle merkityksellistä sisältöä.

“Meillä on syksyllä edessä strategian päivitys yhdessä hallituksen ja hallintoneuvoston kanssa. Tässä yhteydessä on hyvä hetki käydä yhdessä keskustelua strategian painopisteistä. Nyt strategiamme kehottaa meitä tuomaan esille yhä enemmän erilaisia ihmisiä, ajatuksia ja elämiä. Haluamme edelleen heijastaa ohjelmatarjonnassa mahdollisimman laajasti koko Suomea ja erilaisia suomalaisia”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Suomen lainsäädäntö ja valtion omistajaohjauksen linjaukset velvoittavat Yleä työnantajana yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjimättömään työelämään. Ylen tavoitteena on vahvistaa työntekijöidensä yhteistyötaitoja riippumatta esimerkiksi iästä, koulutustaustasta, asuinpaikasta tai muista ominaisuuksista. Tähän liittyen yhtiössä on tarjottu vapaaehtoista koulutusta, jonka tarkoituksena on ollut perehdyttää yleläisiä monimuotoisuuden teemoihin.

Ylessä tehdään säännöllisesti henkilöstökyselyjä, joissa selvitetään mm. yleläisten työhyvinvointiin, työilmapiiriin ja keskustelukulttuuriin liittyviä kokemuksia. Seuraavassa kyselyssä on mahdollisuus antaa palautetta myös työyhteisön yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvistä toimenpiteistä.

“Toistaiseksi nämä teemat eivät ole nousseet vastauksissa esille. Aiheesta on kuitenkin hyvä käydä säännöllisesti keskustelua”, Merja Ylä-Anttila toteaa.

“Tämä yhteinen keskustelu oli tarpeellinen kesän jälkeen. Hallintoneuvosto edellyttää, että Yle toimii valtion omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti ja noudattaa toiminnassaan syrjimätöntä ja tasa-arvoista työkulttuuria, joilla edistetään työelämän monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta”, sanoo Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo.

Hallintoneuvosto päätti jatkaa keskustelua aiheesta vielä myöhemmin hallintoneuvoston työvaliokunnassa.

Lue tiedote verkossa.