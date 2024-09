Kokoomuksen Kilpi, Eestilä ja Partanen: Budjettiriihestä Itä-Suomen liikenneinfraan jättipotti

Orpon hallitus on budjettiriihessä ehdottanut muun muassa valtatie 5 yhteysvälin Leppävirta-Kuopio -hankkeen aloittamiseksi 11 miljoonan euron määrärahaa ensi vuodelle. Kyseinen hanke on ollut alueen elinkeinoelämän vaikuttamistavoitteena pitkään.



”Pitkä vaikuttamistyö kantaa hedelmää ja tällä hallituskaudella Itä-Suomen liikennestrategian kärkihanke saa viimein kauan odotettua rahoitusta. Tällä hankkeella parannetaan merkittävästi tieosuuden turvallisuutta, sujuvuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta ja matka-aikoja”, kokoomuksen itäisen Suomen kansanedustajat Marko Kilpi, Markku Eestilä ja Karoliina Partanen iloitsevat.



Budjettiriihessä myös Karjalanrataa hellittiin. Radan kehittämiselle ehdotetaan ensi vuodelle 90 miljoonan euron valtuutta ja 10,5 miljoonaa euroa määrärahaa. Tavoitteena on parantaa Karjalanradan toimintavarmuutta ja kapasiteettia.



Kokoomusedustajien mukaan panostukset ovat kauan ja kovasti odotettua herkkua Itä-Suomelle, joka on joutunut täysin poikkeukselliseen asemaan rajan hiljenemisen myötä ensin koronapandemian ja sitten Venäjän hyökkäyssodan myötä.



”Tämä on osoitus siitä, että hallituksessa ymmärretään ja huomioidaan poikkeuksellinen tilanteemme Itä-Suomessa. Yksistään itäisessä Suomessa uutta asfalttia on päällystetty kuluneena kesänä yli 800 kilometrin verran, kun koko maassa teitä on päällystetty 4000 kilometriä. Itäisessä Suomessa saavutettavuuteen panostetaan lähes 500 miljoonaa euroa tällä vaalikaudella. Näillä toimilla on konkreettinen merkitys Itä-Suomen kasvulle ja elinvoimalle”, edustajat sanovat.



Liikennehankkeet rahoitetaan vaalikauden aikana toteutettavan määräaikaisen 4 miljardin investointiohjelman puitteissa. Nämä investointimenot eivät lisää valtion velanottotarvetta hallituskauden aikana.



Myös valtatie 23 Karvion kohdan hankkeelle esitetään 14 miljoonan euron valtuutta ja 1 miljoonan euron määrärahaa. Investointiohjelman lisäksi hallitus esittää perusväylänpitoon 2,7 miljoonan euron määrärahaa Itä-Suomen pieniin liikennehankkeisiin, kuten Joensuu–Nurmes-rataosuuden kriittisimpien kohtien parantamiseen.